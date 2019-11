Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global anuncia que firmou um acordo de colaboração com um escritório de advocacia de serviço completo na Bósnia e Herzegovina. A SAJIC, com sede em Banja Luka, é a quarta empresa da região a assinar um Acordo de Colaboração com a Andersen Global no último mês.

O proprietário e sócio-gerente Aleksandar Sajic fundou a empresa em 2003 e a expandiu para incluir quatro parceiros e quase 20 profissionais. A SAJIC fornece uma variedade de serviços jurídicos aos clientes, incluindo litígios civis, direito da família, negociações corporativas, propriedade intelectual, ciência e tecnologia e impostos. Essa colaboração expande a cobertura da Andersen Global para incluir quase 65 países em todo o mundo, com serviços jurídicos em mais de 55 países.

"A colaboração com a Andersen Global aprimora nossas ofertas de serviços e amplia nosso alcance além-fronteiras", disse Aleksandar. "A plataforma global da organização nos permite expandir nossos recursos e trazer os benefícios de uma empresa global para nossos clientes."

"A adição da SAJIC nos fornece uma solução formidável na região que permitirá a nossa empresa concorrer com as principais empresas da região", disse Mark Vorsatz, presidente da Andersen Global e CEO da Andersen. "Aleksandar e sua equipe já têm sólidas relações de trabalho com nossos outros escritórios de advocacia na região: Miro Senica and Attorneys na Eslovênia, Kallay & Partners na Croácia e JSP na Sérvia, e continuaremos a adicionar grupos de qualidade que abraçam nossos valores e reforçam nossa capacidade de fornecer soluções de cliente transparentes e integradas, as melhores do setor em todo o mundo."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com cerca de cinco mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 162 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191119006094/pt/

Megan Tsuei Andersen Global 415-764-2700

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.