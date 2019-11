Comunicado do Business Wire :Sintavia, LLC

A Sintavia, LLC, fabricante líder de aditivos voltada para a indústria aeroespacial e de defesa, anunciou hoje na Formnext que está fundando em parceria um grupo comercial de fabricantes de aditivos concentrados em promover os benefícios ambientais da manufatura aditiva (MA). O novo grupo, que será chamado de Additive Manufacturer Green Trade Association, ou AMGTA, será uma organização não comercial e não afiliada, aberta a qualquer fabricante de aditivos que atenda a certos critérios relacionados com a sustentabilidade da produção.

"Muitas vezes, na manufatura aditiva, nos concentramos em benefícios de custo e tempo da tecnologia e não consideramos da mesma forma os reais benefícios ambientais da MA em relação à manufatura tradicional", disse Brian Neff, diretor executivo da Sintavia. "Esses benefícios incluem uma melhor utilidade para uso final e uma ecologia industrial aprimorada do próprio processo de fabricação. O objetivo da AMGTA será aumentar a conscientização sobre esses benefícios nos segmentos de mercado final, a fim de acelerar a taxa de adoção da tecnologia. Estamos ansiosos para trabalhar com nossos cofundadores do setor nos próximos meses para construir a base da AMGTA e começar 2020 a todo vapor."

Espera-se que a organização inicie suas operações até o segundo trimestre do próximo ano.

Sobre a AMGTA. A AMGTA é uma organização não comercial e não afiliada, aberta a qualquer fabricante que atenda aos seguintes critérios básicos:

-- Gerou a maior parte de sua receita de fabricação através da MA no ano fiscal mais recente.

-- Adotou políticas internas proativas relacionadas com a redução de resíduos e sustentabilidade operacional.

-- É membro do Green Business Bureau ou de outra agência de certificação similar.

-- Está disposto a participar ativamente do avanço e da promoção não comercial dos benefícios ambientais da MA nos mercados finais e com o público em geral como um todo.

