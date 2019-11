Comunicado do Business Wire :IDEMIA

Hoje, mais do que nunca, as novas tecnologias digitais e biométricas representam o futuro da segurança pública para fornecer soluções confiáveis e seguras com base na identidade e manter ao mesmo tempo a eficiência e a conveniência que facilitam a vida dos cidadãos.

Na Milipol Paris, a IDEMIA apresentará suas tecnologias de ponta em três campos para que os visitantes possam experimentar todo o futuro da segurança.

-- Proteção de grandes eventos

Graças a seus 40 anos de fortes relações com as principais agências policiais e governos do mundo, a IDEMIA desenvolveu um entendimento profundo dos processos e procedimentos envolvidos paragarantir a segurança em grandes eventos. A empresa não apenas fornece tecnologias biométricas mais inovadoras, mas também garante a interoperabilidade de sistemas para uma execução suave e eficiente dos eventos. Os sistemas inovadores e inteligentes da IDEMIA usam algoritmos altamente precisos integrados em suas análises de vídeo e inteligência para ajudar a proteger grandes eventos, edifícios e infraestruturas cruciais, como shoppings, hospitais e aeroportos. A gama de soluções da IDEMIA ajuda os operadores a evitar ofensas, identificando pessoas ou objetos de interesse bem como investigando mais rapidamente quando um evento ocorre.

-- Proteção de fronteiras

Os viajantes podem atravessar fronteiras de um país por via marítima, aérea ou rodoviária, sendo que os governos precisam garantir que cada fronteira esteja segura. As agências governamentais enfrentam objetivos conflitantes: proteger fronteiras e facilitar um fluxo crescente de viajantes que as cruzam. O conjunto interoperável e totalmente escalável de produtos e serviços da IDEMIA ajuda os governos a criar uma solução de controle de fronteiras melhor adaptada às suas necessidades. A combinação de informações de API/PNR com a biometria biométrica de um viajante (impressão digital, face e íris) torna o processo de passagem de fronteira quase à prova de falhas. A empresa concebeu uma solução abrangente de coleta de dados de viajantes e avaliação de riscos para melhorar o processo de gestão de fronteiras, segundo os regulamentos e o respeito à privacidade.

-- Proteção da comunidade

A prevenção de crimes é a base para garantir a segurança dos cidadãos e das cidades.Em tempos de possível insegurança, avaliar o nível de ameaça das pessoas é vital para evitar ataques. Os agentes da lei precisam de ferramentas que possam acelerar o processo de tomada de decisão sobre a ação ou não. Um passo importante para superar esse desafio de tempo e recursos é fornecer às autoridades oficiais ferramentas e equipamentos móveis avançadosque as ajudará a realizar a identificação na revista. A IDEMIA desenvolveu um aplicativo móvel que usa a câmera de um telefone celular para identificar um suspeito, combinando as impressões digitais ou a face do suspeito automaticamente com um banco de dados central. Adicionar mais soluções biométricas aos smartphones economizará tempo e esforço valiosos dos policiais.

"As tecnologias biométricas são um dos principais contribuintes para resolver os desafios de segurança atuais e melhorar o modo como queremos viver em nossas cidades com segurança. De fato, fornece a combinação ideal entre a alta precisão necessária pelas autoridades públicas e o nível de conveniência exigido pelos cidadãos que vivem no mundo digital. Por meio de soluções altamente seguras e não intrusivas, estamos ajudando autoridades de todo o mundo a criar locais mais seguros para morar." disse Philippe BARREAU, Vice-Presidente Executivo de Atividades de Segurança Pública e Identificação na IDEMIA.

As inovações da IDEMIA no estande:

-- IDEMIA Traveler Analytics Suite: análise inteligente para suas estratégias de gestão de fronteiras.

-- Análise de vídeo e inteligência: nossa oferta oferece suporte a agentes de segurança na identificação e rastreamento de pessoas ou objetos de interesse

-- Software tático intuitivo de controle e comando que integra a plataforma de análise de vídeo, permitindo que os operadores reajam imediatamente a um alerta

-- Mobile Biometric Check, para realizar verificações biométricas em campo com seu smartphone

-- MBIS, o inovador sistema automatizado de identificação biométrica para atender à crescente necessidade de identificação em tempo real de suspeitos e criminosos

-- MESTAfusion, para detectar e aplicar diferentes tipos de violações de tráfego a fim de melhorar a segurança e o comportamento respeitoso nas estradas

-- MESTAcontrol, a solução de back office do Intelligent Transportation System para coletar e processar dados de gestão de tráfego para estradas mais seguras

A IDEMIA, a líder global em Identidade Aumentada, fornece um ambiente confiável que permite que cidadãos e consumidores realizem suas atividades diárias críticas (como pagamento, conexão e viagens), tanto no espaço físico quanto no digital. Proteger nossa identidade se tornou uma missão crítica no mundo em que vivemos hoje. Para sustentar a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade e confiança e garante transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade - seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde quer que a segurança seja importante. Nós fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiros, de Telecomunicações, Identidade, Segurança Pública e IoT. Com 13.000 funcionários em todo o mundo, a IDEMIA atende clientes em 180 países.

