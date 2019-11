Amazon oferece música grátis, mas com anúncios

A gigante do comércio digital Amazon criou um novo serviço gratuito de streaming de música para seus clientes, que inclui publicidade, mas não exige assinatura, disponível nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Alemanha.

A empresa de Jeff Bezos soma, assim, uma plataforma musical às opções já existentes para os assinantes que pagam pelo serviço Prime, onde não há anúncios, ou o serviço também pago Amazon Music Unlimited, que conta com um catálogo mais amplo.

O streaming com publicidade da Amazon Music já estava disponível para usuários do Echo, o alto-falante inteligente da Amazon que funciona com a assistente virtual Alexa. Desde ontem, ele está acessível para dispositivos Apple, Android e Fire TV, bem como no site, informou a Apple em seu blog.