Comunicado do Business Wire :XPRIZE

A XPRIZE, líder mundial em projeto e realização de competições de incentivo que buscam solucionar os grandes desafios da humanidade, lançou oficialmente hoje a Rainforest XPRIZE no valor de US$ 10 milhões. As inscrições já estão abertas para as equipes interessadas em participar da competição global com quatro anos de duração que convoca inovadores a criarem tecnologias capazes de identificar e catalogar a biodiversidade de florestas tropicais, e desenvolver percepções que possam levar a uma nova bioeconomia em florestas preservadas.

As florestas tropicais permanecem subestimadas, o que tem levado a seu rápido esgotamento nas últimas duas décadas. Segundo a National Geographic as florestas tropicais chegaram a cobrir 14% da superfície terrestre, mas hoje cobrem apenas 6% do planeta. Especificamente, a recente aceleração do desmatamento da Amazônia - causada em parte por atividades ilegais de corte de madeira e mineração, além da expansão agrícola ineficiente - tem reforçado a insegurança climática em todo o globo. Todos esses fatores aumentaram a urgência de colocar em destaque a importância da preservação desses preciosos ecossistemas no discurso internacional. O conhecimento de toda a biodiversidade deve ser desencadeado para que empresas, governos, pessoas, comunidades locais e povos indígenas que já demonstraram um compromisso em preservar as florestas tropicais sejam empoderadospara manter as florestas em lugar de destruí-las.

A Rainforest XPRIZE vai recompensar equipes que possam desenvolver novas tecnologias eficazes para coletar a verdadeira diversidade biológica das florestas tropicais e uma camada de dados adicionais com o objetivo de demonstrar o valor da proteção dos recursos naturais que contêm. Os métodos utilizados atualmente para identificar e catalogar a biodiversidade - que incluem estudos humanos in situ, detecção remota por satélites ou radares, ou espectroscopia sofisticada - não são capazes de operar em escala e coletar os dados necessários para compreendermos toda a riqueza dos ecossistemas das florestas tropicais de formas que sejam sustentáveis. A competição promove a aceleração de uma nova bioeconomia, envolvendo ao mesmo tempo populações indígenas, comunidades locais e instituições acadêmicas no desenvolvimento da solução. A Rainforest XPRIZE é uma convocação para ajudar a salvar as florestas tropicais com o desenvolvimento e a implementação de tecnologias transformadoras, escaláveis e acessíveis.

Anousheh Ansari, CEO da XPRIZE, declarou: "No 25.º aniversário de nossa organização, este é o momento ideal para ampliar nosso legado com a introdução de um prêmio que desafiará as mentes mais brilhantes a desenvolverem tecnologias transformadoras que incentivem a preservação de florestas tropicais do mundo inteiro, não só para a nossa, mas também para as próximas gerações".

"Apesar de sua importância no sustento da vida na Terra, as florestas tropicais são subestimadas porque simplesmente ainda não conhecemos tudo que existe nesses antigos ecossistemas", comentou Jyotika Virmani, Ph.D., diretora executiva da Rainforest XPRIZE. "Não vejo a hora de conhecer as tecnologias que surgirão graças a esta competição e nos permitirão avaliar melhor essa incrível biodiversidade. Nosso objetivo com a Rainforest XPRIZE é proporcionar uma nova compreensão e revelar o verdadeiro potencial das florestas existentes, possibilitando que comunidades locais tomem iniciativas para que todos nós vivamos em harmonia com esses magníficos ecossistemas tropicais."

As equipes da Rainforest XPRIZE desenvolverão sofisticadas tecnologias para inventariar a biodiversidade de florestas tropicais de modo mais rápido, acessível e com um nível sem precedentes de detalhes em ambientes desafiadores, proporcionando percepções em apoio ao uso sustentável e ao bem-estar das florestas existentes. As equipes interdisciplinares podem empregar tecnologias emergentes como robótica, sensores remotos, análise de dados, inteligência artificial e aprendizagem de máquina para realizar o levantamento da biodiversidade, superar desafios de um ambiente adverso e demonstrar que vale muito a pena preservar esses ecossistemas.

Especificamente, a equipe vencedora coletará dados de biodiversidade em pelo menos três camadas de uma floresta tropical (emergente, cobertura, sub-bosque e piso florestal) em oito horas para produzir a mais completa avaliação de biodiversidade e utilizar esses e outros dados para produzir a maior quantidade de percepções em 48 horas. As percepções podem incluir, entre outras, novas dependências ecológicas, conectividade entre biodiversidade e clima, descobertas antropológicas ou até mesmo interações sociais sustentáveis com a floresta.

A competição envolve sete meses para a inscrição das equipes e três meses para o envio da documentação técnica inicial. Será concedida uma bolsa no valor total de US$ 10 milhões ao longo de todo o processo da premiação, incluindo até US$ 500 mil em prêmios de bônus por abordagens inovadoras para a identificação de espécies. Também serão concedidos prêmios de marcos em valores iguais a até 10 equipes que chegarem às semifinais.

Ao longo de toda a competição e após a cerimônia de entrega do grande prêmio, a XPRIZE trabalhará para apoiar e conferir escala ao impacto do trabalho das equipes, além de promover orientação sobre a preservação das florestas tropicais.

A Rainforest XPRIZE surgiu do Roteiro de impacto do futuro das florestas (Future of Forests Impact Roadmap). O Roteiro de impacto do futuro das florestas identificou seis áreas para importantes descobertas que poderiam surgir em um futuro preferencial para as florestas do mundo, um futuro no qual as florestas existam em harmonia com um meio ambiente que equilibre um ecossistema saudável e as necessidades em constante transformação da humanidade, como crescimento econômico, progresso social e estabilidade política.

As equipes podem se inscrever até 30 de junho de 2020 no site da XPRIZE. De 1.º de julho a 23 de setembro de 2020, as equipes poderão solicitar inscrição tardia, cuja validade ficará a critério da XPRIZE. Para obter mais informações e registrar sua intenção de competir, acesse rainforest.xprize.org.

