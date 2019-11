Comunicado do Business Wire :Bucklesbury

À medida que as empresas se tornam mais diversificadas, a fabricante britânica de bolsas e guarda-chuvas Bucklesbury afirma que há uma demanda crescente de pessoas bem-sucedidas que buscam uma marca clássica e divergente que ajude a diferenciá-las. Segundo a fundadora da Bucklesbury, Edita Macfarlane, o espírito da marca - de combinar designs bonitos e duradouros com uma funcionalidade distinta, além de técnicas de fabricação que são sinônimo do luxo tradicional europeu - está redefinindo o estilo corporativo do mundo todo.

A Bucklesbury procura definir uma nova categoria de "estilo de sala de reuniões de negócios", criando um seguimento global. Atualmente, a fabricante de bolsas está projetando uma variedade de modelos para um dos maiores varejistas de luxo do Japão, e está se expandindo mais profundamente na Ásia como parte de uma missão comercial do governo do Reino Unido para Hong Kong e Shenzhen (China). A marca também está prestes a lançar uma campanha colaborativa em vídeo, na qual os porteiros de libré dos hotéis mais luxuosos e prestigiados de Londres endossam seus guarda-chuvas feitos à mão e testados contra chuva.

A Bucklesbury é uma criação da fundadora e diretora criativa de 29 anos, Edita Macfarlane, que lançou a marca "luxo acessível" em 2016, depois de não encontrar uma bolsa de trabalho que combinasse a beleza de uma bolsa elegante com a praticidade de uma bolsa para o laptop. Após o lançamento de uma gama completa de produtos nas lojas pop-up da marca, em Londres, a fabricante de bolsas se tornou uma escolha popular para "momentos marcantes", como ao iniciar um novo emprego ou negócio, receber uma promoção ou obter uma qualificação profissional.

A linha Bucklesbury inclui uma mochila clássica de couro, ideal para voos e viagens curtas; uma bolsa para o laptop, que funde o estilo britânico com o artesanato italiano; uma "bolsa grande" e uma "mini" elegante; bem como os guarda-chuvas "Rain Tested In England", marca registrada da Bucklesbury, feitos à mão com materiais sustentáveis em uma pequena oficina em Londres.

Como aspirante a empreendedora, Edita também é uma mulher que apoia outras mulheres, e a marca prevê um futuro de fortes líderes femininas que mudarão o mundo. Há uma seção inteira no site da Bucklesbury dedicada a #AwesomeWomen, mostrando algumas das marcas mais fiéis e talentosas do mundo inteiro, incluindo CEOs, fundadoras e empresárias.

A fundadora da Bucklesbury, Edita Macfarlane, disse:

"Nossos clientes são homens e mulheres do mundo inteiro. Desde o início, ficou claro que muitos de nossos clientes compravam as bolsas Bucklesbury para ser muito mais do que um acessório de moda: estavam comprando porque isso ajudava a alcançar um objetivo. Muitas vezes, era um objetivo ou marco profissional e, para muitas pessoas, a bolsa ou o guarda-chuva da Bucklesbury se tornou um companheiro fiel para seus objetivos diários e sua vida profissional".

A Bucklesbury vende suas bolsas e guarda-chuvas de couro no seu site e por meio de parcerias com comércios varejistas on-line de luxo, com foco nos Estados Unidos e na Ásia, onde a empresa afirma que os clientes esperam que nada seja ignorado no que diz respeito aos detalhes mais refinados, mesmo dentro da categoria de luxo acessível. A Bucklesbury também exibe em eventos do setor, como Pitty Uomo, onde Edita comenta que os compradores geralmente ficam surpresos ao encontrar uma jovem fundadora no comando de uma marca que exala uma herança tão forte do luxo tradicional europeu.

Depois de lançar a marca e financiar seu crescimento inteiramente a partir do fluxo de caixa, Edita manteve o controle estratégico e criativo total da Bucklesbury. A fabricante de bolsas continua confiando nas técnicas tradicionais de fabricação que foram transmitidas através das gerações na Itália, apesar do custo relativamente alto e dos longos prazos de entrega necessários. A Bucklesbury prefere fazer todas as bolsas de maneira lenta e com cuidado, correndo o risco de alguns itens estarem ocasionalmente fora de estoque, do que avançar para uma fabricação em massa mais barata.

Edita explica:

"Estamos reconhecendo cada vez mais que as equipes de gestão que possuem as mesmas origens, experiências e preferências normalmente são fracas em ideias. Com uma gama mais diversificada de talentos ascendendo nas empresas, os dias de estilo ubíquo e de conformidade codificada em uma única marca estão chegando ao fim. A Bucklesbury é para qualquer um que tenha chegado onde está hoje por meio de seus próprios talentos e ideias, que valorizam a experiência e a herança, mas também não têm medo de mostrar confiança em sua própria identidade e ideias".

Sobre a Bucklesbury

A Bucklesbury é uma fabricante britânica de bolsas e uma marca de luxo que projeta bolsas em Londres e as fabrica na Itália usando técnicas tradicionais de artesanato. O espírito de design da Bucklesbury é de beleza e praticidade, voltado para homens e mulheres profissionais. A marca britânica também fabrica seus guarda-chuvas "Rain Tested in England" feitos à mão, que são produzidos em uma pequena oficina em Londres usando materiais sustentáveis.

http://www.bucklesbury.com

Sobre a Edita Macfarlane

Edita Macfarlane é a fundadora e diretora criativa da Bucklesbury. Edita nasceu na Eslováquia em 1990, onde se formou em Jornalismo, antes de estudar administração em Nice (França). Apaixonada por tudo o que é britânico, em 2014, ela se mudou para Londres para trabalhar em uma startup de tecnologia, onde em 2016 percebeu que não havia opções suficientes para uma mulher profissional e projetou a primeira bolsa Bucklesbury. Fluente em cinco idiomas e uma viajante ávida, Edita toma sua influência das pequenas casas de alta costura europeias que foram a gênese de muitas marcas de luxo, bem como uma tradição britânica de divertido estilo de alfaiataria.

