Johnson e Corbyn fazem primeiro debate para eleições no Reino Unido

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, confronta o líder trabalhista, Jeremy Corbyn, nesta terça-feira (19), em um debate televisionado na antessala das eleições legislativas de 12 de dezembro, dominadas pela questão do Brexit.

O conservador Johnson, que chegou ao poder em julho, usará o acordo negociado com Bruxelas para deixar a União Europeia (UE) contra seu rival.

O primeiro-ministro aspira a obter, nestas eleições, a maioria no Parlamento de que precisa para aplicar o Brexit em janeiro, como prometeu.

O debate começará às 20h local (17h de Brasília) e vai durar uma hora.

Em uma carta a Corbyn na segunda-feira, Johnson pediu que ele se posicione claramente quanto ao Brexit, uma das questões que lhe renderam críticas, mesmo entre os trabalhistas.

Corbyn anunciou que, em caso de vitória, negociará um novo acordo com a UE. Este texto seria, então, submetido a referendo nos seis meses seguintes à sua chegada ao poder. Esta consulta também contaria com a opção de se votar para o Reino Unido permanecer no bloco.