Comunicado do Business Wire :China Hi-Tech Fair

A 21ª Feira de Alta Tecnologia da China (CHTF2019), com o tema "Revigorando a área da Grande Baía através da abertura e inovação", foi concluída com sucesso em Shenzhen no dia 17 de novembro de 2019. O evento de cinco dias forneceu uma plataforma para exposições, fóruns, intercâmbios tecnológicos e cooperações e teve um papel ativo na promoção de inovações tecnológicas e na melhoria do ambiente de inovação.

Com uma área de 142.000 m2, a CHTF2019 atraiu um total de 3.315 expositores para exibir 10.216 projetos de alta tecnologia em áreas como IA, casa inteligente, fabricação inteligente, IoT, condução inteligente, smart+, carros conectados, 5G e blockchain.

Participaram 148 delegações de 44 países e organizações internacionais como Argentina, Austrália, Áustria, Bahrein, Japão, Coreia do Sul, EUA e UE, além de 33 províncias e municípios, incluindo Pequim, Xangai e Guangdong, além de Hong Kong, Macau e Taiwan. No total, 29 universidades conhecidas apresentaram seus projetos de alta tecnologia.

Enquanto isso, foram realizados 256 fóruns, salões e conferências técnicas de alto nível, atraindo 576 mil participantes. O evento foi relatado por 1.253 jornalistas de 306 meios de comunicação nacionais e estrangeiros.

Além da Huawei, ZTE, Fuji, Ping An Technology, NTT DATA, Hong Kong Telecom e outras empresas líderes, muitas startups unicórnio ou quase unicórnio expuseram na feira, onde foram revelados 2.077 novos produtos e 701 novas tecnologias - 400 mais que no ano passado.

Além disso, 60 convidados de renome, incluindo ganhadores de Nobel, vencedor do Prêmio Turing, acadêmicos chineses e estrangeiros, cientistas e economistas deram palestras. Os altos executivos da IBM, Bosch, Philips, Fujitsu, Midea e Thunder participaram de vários fóruns e outras atividades. Nove dignitários de nível ministerial ou superior do Irã, Hungria, Sérvia, Irlanda e Emirados Árabes Unidos participaram da feira.

Reunindo recursos inovadores na área da Grande Baía - que abrange Guangdong, Hong Kong e Macau -, a CHTF2019 também estabeleceu uma área de exposições em Guangdong-Hong Kong-Macau para mostrar novas oportunidades de desenvolvimento regional coordenado e ajudar a construir um centro de inovação tecnológica mais forte na área.

Na sua 21ª edição, a CHTF possui cada vez mais experiência na criação de uma plataforma de negociação para realizações tecnológicas e científicas. A CHTF continuará trabalhando em conjunto com todos os setores da indústria de alta tecnologia para adicionar um novo impulso ao desenvolvimento de alta tecnologia da China.

