Comunicado do Business Wire :The Royal Commission for Riyadh City

Um painel de proeminentes especialistas internacionais de diversos campos acadêmicos e profissionais realizaram um simpósio sobre os planos de Riade para se tornar uma cidade sustentável de padrão internacional.

O simpósio foi organizado pela Comissão Real da Cidade de Riade (The Royal Commission for Riyadh, RCRC) e realizado na Biblioteca Rei Fahad, em Riade, nos dias 12 e 13 de novembro de 2019. Os debates da mesa redonda de concentraram em quatro projetos de bem-estar - King Salman Park (www.riyadhksp.sa/en/), Green Riyadh (www.riyadhgreen.sa/en/), Riyadh Art (www.riyadhart.sa/en/) e Sports Boulevard (www.riyadhalmasar.sa/en/) - e abordaram desenvolvimento urbano sustentável, conservação, bem-estar socioeconômico, nutrição cultural e a promoção de um estilo de vida mais saudável para todos os cidadãos.

Os quatro projetos de bem-estar melhorarão consideravelmente o modo de vida dos habitantes ao promoverem um meio-ambiente mais verde e saudável, e incentivar a participação na vida cultural e esportiva, em linha com a Visão 2030 do reino. Esses quatro projetos são transformadores e fazem parte de um grande plano de desenvolvimento para a capital, que destaca a liderança do reino em matéria de urbanização sustentável e gestão ambiental. O investimento governamental de US$ 23 bilhões, juntamente com uma contribuição do setor privado estimada em US$ 15 bilhões nos quatro projetos, ajudará a transformar a capital e elevar o bem-estar de seus sete milhões de cidadãos.

O engenheiro Ibrahim Al-Shayeh, gerente geral de planejamento urbano estratégico da RCRC e presidente do simpósio, declarou: "As cidades estão na vanguarda dos esforços globais para estabilizar o aquecimento global e, ao mesmo tempo, proporcionar qualidade de vida a suas crescentes populações. Por meio de eventos como o simpósio 'Riade: a cidade sustentável' e muitos outros que serão realizados, queremos planejar e implementar um futuro para Riade que seja inteligente, resiliente e sustentável, trabalhando em harmonia com o meio ambiente, e tudo enquanto elevamos o bem-estar dos cidadãos".

O Dr. David Griggs, professor do Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Universidade Monash que liderou os grupos de discussão, comentou: "Todos esses projetos de bem-estar são extraordinários. Riade se transformará de maneiras que vocês e eu ainda não podemos entender completamente. Eles transformarão esta cidade não apenas em sua infraestrutura e serviços, mas também com relação a saúde, cultura e o modo de vida de seus cidadãos".

"Conjuntamente, esses quatro projetos farão de Riade uma cidade extremamente atrativa para viver, trabalhar e visitar", acrescentou.

Maria Vassilakou, ex-vice-prefeita e vice-governadora de Viena, comentou: "Os quatro projetos de bem-estar proporcionarão uma grande oportunidade para a criação de empregos locais, particularmente postos de trabalho para mulheres e os mais jovens na cidade de Riade".

Finalmente, o professor Michael Koh, membro executivo do Centro para Cidades Habitáveis de Singapura que atuou como representante no evento, afirmou: "Este evento foi uma oportunidade bem-sucedida de intercâmbio de conhecimentos. Foi um exemplo incrível de parceria global para tornar cidades sustentáveis e habitáveis".

Para saber mais sobre o simpósio "Riade: uma cidade sustentável", acesse www.rda.gov.sa/sme-symposium.

