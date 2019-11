Comunicado do Business Wire :The Estée Lauder Companies Inc.

A The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunciou hoje que assinou um contrato para adquirir as ações que ainda não possuía da Have & Be Co. Ltd., empresa global de produtos para os cuidados da pele, localizada em Seoul, e dona das marcas Dr. Jart+ e Do The Right Thing, especializada em produtos para os cuidados masculinos. Com a expectativa de concluir a negociação em dezembro de 2019, a aquisição segue o investimento minoritário que a empresa fez em dezembro de 2015 na Have & Be Co. Ltd. e está em conformidade com um acordo feito naquela época. Como uma das marcas de produtos para os cuidados da pele que mais cresce em âmbito global, espera-se que a Dr. Jart+ ajude a solidificar ainda mais a posição de liderança da The Estée Lauder Companies no segmento de tratamento da pele e ajude especialmente a expandir o alcance dos consumidores da empresa nas regiões Ásia/Pacífico, América do Norte, Reino Unido e no varejo de viagem. Esta é a primeira aquisição que a empresa faz de uma marca de beleza localizada na Ásia.

Desde dezembro de 2015, quando a empresa investiu inicialmente na Have & Be Co. Ltd., a Dr. Jart+ já obteve um crescimento expressivo e espera-se que alcance mais de US$500 milhões em vendas líquidas no ano fiscal de 2019. O valor total da empresa Have & Be é de aproximadamente US$1,7 bilhão, e a The Estée Lauder Companies concordou em adquirir os dois terços remanescentes da Have & Be Co. Ltd., líquidos de caixa adquirido e sujeitos a certos ajustes após o fechamento do negócio. A empresa espera financiar essa transação com dívida. A aquisição está sujeita a certas condições, incluindo aprovações regulatórias. Em associação com o fechamento do negócio, a empresa espera ter um lucro sem caixa sobre o investimento inicial feito na Have & Be Co. Ltd.

Fundada em 2005 pelo CEO ChinWook Lee em Seoul, Coreia do Sul, a Dr. Jart+ é uma marca global de produtos para os cuidados da pele de alto crescimento, estimulada pela inovação de ponta, que oferece uma ampla gama de produtos de alto desempenho para os cuidados da pele. Com uma combinação exclusiva de arte e ciência dermatológica, como refletido no nome da marca que é inspirado pela frase "Médico combina com Arte" - a Dr. Jart+ atrai uma ampla gama de consumidores e tem uma parcela devotada de millennials seguidores na Ásia e nos Estados Unidos. Mais reconhecida pelas suas linhas de produtos para os cuidados da pele de alta qualidade e da moda, a Cicapair e a Ceramidin, a marca é reconhecida pelos seus produtos inovadores excepcionais e de giro rápido e da capacidade que tem de lançar produtos no mercado com rapidez. Vendidos através de multicanais especializados, varejo de viagem, quiosques, lojas de departamento de luxo e sites de comércio eletrônico em mais de 35 países do mundo, a marca oferece uma grande variedade de hidratantes, máscaras, adstringentes e serums de alta qualidade que são apreciados pelas suas fórmulas inovadoras e revolucionárias.

"Desenvolvemos uma incrível e longa parceria com ChinWook Lee e sua equipe extraordinária nos últimos quatro anos e estamos muitos satisfeitos em receber oficialmente esta marca de crescimento rápido e apreciada no mundo todo em nosso portfólio", disse Fabrizio Freda, Presidente e CEO da The Estée Lauder Companies Inc. "Como a primeira aquisição que a empresa faz de uma marca de beleza localizada na Ásia, o foco da Dr. Jart+ em criar produtos de alta qualidade para os cuidados da pele que combinam ciência dermatológica, recursos incríveis de inovação e expressão artística a torna uma adição estratégica e excepcional em nosso portfólio de marcas prestigiadas no segmento da beleza. Esperamos ter um crescimento global contínuo nos próximos anos".

"A The Estée Lauder Companies é o local ideal para as nossas marcas", disse Lee, fundador e CEO da Have & Be Co. Ltd. "Desde o início da nossa parceria há quatro anos, a empresa compartilhou a nossa missão de oferecer os melhores produtos de beleza e para os cuidados da pele aos consumidores do mundo todo. Estamos empolgados com a oportunidade de continuarmos essa parceria à medida que damos continuidade à inovação e ao crescimento das nossas marcas na esfera global".

"O espírito empreendedor e a criatividade da Dr. Jart+ é a combinação perfeita para a The Estée Lauder Companies", declarou William P. Lauder, Presidente Executivo do Conselho da The Estée Lauder Companies Inc. "À medida que os consumidores têm cada vez mais foco nos cuidados com a pele e a categoria continua o seu rápido crescimento global, é incontestável a influência de marcas científicas e inovadoras como a Dr. Jart+. É com imensa satisfação que recebemos ChinWook Lee e toda a sua equipe em nossa família".

Jane Hertzmark Hudis, Presidente do Grupo, The EstéeLauder Companies Inc., agregará a marca Dr. Jart+ ao portfólio de marcas sob sua supervisão.

Nesta transação, a Perella Weinberg Partners LP foi a empresa que prestou assessoria financeira para a The Estée Lauder Companies Inc., e a Lowenstein Sandler LLP e a Kim & Chang prestaram serviços de orientação jurídica. A Have & Be Co. Ltd. recebeu assessoria financeira da Michel Dyens & Co. e orientação jurídica da Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP e da Bae, Kim & Lee LLC.

As declarações antecipativas apresentadas nesta nota para a imprensa, incluindo aquelas mencionadas entre aspas e as relacionadas com a data prevista para o fechamento do negócio, expectativas para a marca adquirida e os benefícios da aquisição, envolvem riscos e incertezas. Fatores que poderiam fazer com que os resultados reais se diferenciassem significativamente daqueles nas declarações antecipativas incluem a capacidade que as partes têm de cumprir as condições do fechamento do negócio previstas no contrato de compra definitivo, condições econômicas atuais e demais condições no mercado global, ações por parte dos varejistas, fornecedores e consumidores, concorrência, a capacidade que a empresa tem de integrar com êxito a empresa adquirida e/ou implementar seu plano estratégico de longo prazo, além daqueles descritos no relatório anual da empresa no Formulário 10-K referente ao ano findo em 30 de junho de 2019.

A The Estée Lauder Companies Inc. é uma das fabricantes e comerciantes líder mundial de produtos de qualidade para os cuidados da pele, maquiagem, fragrâncias e produtos para o cabelo. Os produtos da empresa são vendidos em aproximadamente 150 países e territórios sob marcas que incluem: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M.A.C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Tory Burch, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, By Kilian, BECCA e Too Faced.

