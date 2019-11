A Autoridade Palestina denunciou nesta segunda-feira (18) a posição dos Estados Unidos, que deixou de considerar contrárias ao direito internacional as colônias israelenses na Cisjordânia, embora a ONU e grande parte da comunidade internacional as considerem ilegais.

Washington não está "qualificado ou autorizado para anular as disposições do direito internacional e não tem direito de legalizar as colônias", declarou em um comunicado o porta-voz da Presidência palestina, Nabil Abu Rudeina.