EUA acaba com isenção de sanções para a usina nuclear de Fordo no Irã

Os Estados Unidos suspenderão no mês que vem as isenções de sanções na usina nuclear Fordo do Irã, pela retomada das atividades de enriquecimento de urânio no local, disse nesta segunda-feira o chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo.

"O presidente (Hassan) Roani anunciou recentemente que o Irã começará as atividades de enriquecimento de urânio nas instalações de Fordo", disse Pompeo, em uma coletiva de imprensa. "Portanto, os Estados Unidos terminarão com a isenção de sanções relacionadas com a instalação nuclear em Fordo a partir de 15 de dezembro de 2019".