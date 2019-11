Três mortos em ataque a tiros em Walmart em Oklahoma

Três pessoas foram mortas em um ataque a tiros na manhã desta segunda-feira em uma loja no Walmart em Duncan, Oklahoma, informou a imprensa citando a polícia local e uma patrulha rodoviária.

De acordo com a rede TNN, o chefe de polícia de Duncan, Danny Ford, disse que o tiroteio ocorreu fora da loja e o suspeito é um dos mortos.

As escolas da região foram temporariamente fechadas antes de receberem o aval da polícia local para voltar a funcionar, de acordo com um comunicado das Escolas Públicas de Duncan no Facebook.