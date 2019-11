Comunicado do Business Wire :IDEMIA

A IDEMIA fornece o primeiro cartão de pagamento feito em metal na Bélgica, lançado em meados de novembro para os clientes Elite e Prestige do Nagelmackers Bank. Com este novo cartão de pagamento, o Nagelmackers busca oferecer a seus clientes Elite e Prestige um serviço gratuito de primeira linha.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20191118005613/pt/

(Photo: Business Wire)

O mercado de cartões de metal está em expansão e está se tornando cada vez mais popular entre clientes ricos. De acordo com uma pesquisa mundial recente1, os cartões de metal são a opção escolhida por 75% dos consumidores ricos no mundo todo. Este primeiro lançamento de cartões de metal no mercado belga servirá para impulsionar o crescimento de cartões de metal na Europa.

É porque o cartão de metal é mais pesado que outros cartões bancários? Ou por causa de seu som característico quando colocado em uma mesa? Seja qual for o motivo, mais e mais bancos usam cartões metálicos premium para comercializar serviços de alta qualidade como uma característica distintiva.

Projetado pela IDEMIA com técnicas de impressão de ponta, o Mastercard World Elite do Nagelmackers Bank é fabricado com materiais de alta qualidade, incluindo metal envernizado. Os clientes Elite e Prestige (os dois segmentos mais altos do Programa de Fidelidade de Investimentos) já desfrutam de um serviço sob medida graças ao Wealth Scan do Nagelmackers Bank, uma ferramenta que permite uma análise detalhada de seus ativos e a entrada em eventos exclusivos. Agora, como uma vantagem adicional, este novo cartão de crédito também permitirá que eles usem um serviço de concierge e se beneficiem de uma ampla cobertura de seguro. Além disso, apoiados por este primeiro cartão de metal na Bélgica, eles também terão entrada gratuita em salas VIP de aeroportos... e esses são apenas alguns exemplos dos muitos serviços que tornam a vida dos clientes Elite e Prestige mais agradável.

Amanda Gourbault, vice-presidente executiva da Unidade de Negócios de Instituições Financeiras da IDEMIA, disse:"Este primeiro cartão de metal na Bélgica é um grande salto para a adoção de cartões de metal na Europa. Estamos empolgados por fazer história neste mercado com nossas tecnologias de ponta, que oferecem serviços sob medida adaptados à demanda do consumidor. Os cartões de metal oferecem mais do que cartões de pagamento convencionais. Eles dão aos seus titulares um certo prestígio e os fazem se destacar na multidão".

Yves Van Laecke, diretor do Nagelmackers Private Banking & Asset Management, acrescentou: "A partir da parceria com a IDEMIA, para oferecer ao mercado da Bélgica seu primeiro cartão de metal, estamos aumentando nossos serviços ao cliente Elite. Nosso novo Mastercard World Elite mostra o cuidado que temos com eles".

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital.

A proteção da nossa identidade se tornou uma missão crucial no mundo atual. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade e confiança e garante transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade -, seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde quer que a segurança seja importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT.

Com 13 mil funcionários no mundo todo, a IDEMIA atende clientes em mais de 180 países.

Para mais informações, acesse www.idemia.com / Siga @IdemiaGroup no Twitter

1 Pesquisa mundial realizada em 2019 por Edgar, Dunn & Company com 18 mil pessoas em 18 países.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191118005613/pt/

Imprensa Hanna Sebbah - Havas Paris - Idemia@havas.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.