Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

Moody's Analytics, uma provedora global de inteligência financeira, ganhou prêmios em sete categorias no Chartis RiskTech100® 2020, conquistando o 4º lugar na classificação geral entre os 100 principais fornecedores mundiais de tecnologia de gerenciamento de riscos pelo segundo ano consecutivo.

Além da classificação geral, o Moody's Analytics venceu na categoria Banking Industry (Setor Bancário) nos prêmios deste ano. Esta distinção honra a extensa adoção global de nossas soluções, que ajudam os bancos com empréstimos, normas regulatórias e contábeis, gerenciamento de balanços e uma série de outros desafios. Os bancos implementam cada vez mais estas soluções na nuvem, aumentando a escalabilidade e diminuindo o custo total de propriedade.

O Moody's Analytics também venceu em seis categorias de soluções este ano:

-- Gerenciamento de riscos do balanço

-- Perdas Esperadas de Crédito (CECL, Current Expected Credit Loss)

-- Teste de estresse corporativo

-- Validação de modelos

-- Preço e análise - crédito

-- Risco de crédito para a carteira bancária

O RiskTech100® 2020 marca o quarto ano consecutivo em que a Moody's Analytics venceu na categoria de Risco de crédito para a categoria Carteira bancária. Nossas ofertas de crédito no atacado e do consumidor, juntamente com nossas soluções de avaliação e origem do crédito, permitem às empresas analisar e gerenciar a sua exposição ao risco de crédito durante todo o ciclo de vida do crédito.

"A Moody's Analytics permanece na vanguarda com as suas soluções de tecnologia de risco", disse Rob Stubbs, chefe de pesquisa da Chartis Research. "Uma classificação entre os cinco primeiros pelo quarto ano consecutivo, além de uma vitória na categoria de indústria e seis na categoria de soluções, reflete o alcance de suas ofertas."

"Estamos muito satisfeitos que a Chartis continue a reconhecer a Moody's Analytics como uma fornecedora com liderança em tecnologia de risco", disse Steve Tulenko, presidente da Moody's Analytics. "Com as nossas soluções, os clientes simplificam, digitalizam e automatizam os seus processos, atuam de maneira mais eficiente e aprimoram e agilizam as decisões de negócios."

Agora em seu 14º ano, o Chartis RiskTech100® avalia empresas de tecnologia, que fornecem soluções de risco e conformidade às instituições financeiras. Clique aqui para saber mais.

Estas vitórias se somam à nossa lista crescente de prêmios e elogios do setor.

Clique aqui para saber como a Moody's Analytics pode ajudar a sua empresa.

Sobre a Moody's Analytics

A Moody's Analytics fornece inteligência financeira e ferramentas analíticas para ajudar líderes empresariais a tomar decisões melhores e mais rápidas. A nossa ampla experiência em riscos, os recursos de informações expansivas e a aplicação inovadora de tecnologia ajudam os nossos clientes a navegar com confiança em um mercado sempre em evolução. Somos reconhecidos por nossas soluções com liderança no setor e premiadas, composta de pesquisa, dados, software e serviços profissionais, reunidos para oferecer uma perfeita experiência ao cliente. Construímos a confiança em milhares de empresas do mundo inteiro com o nosso compromisso com a excelência, abordagem de mentalidade aberta e foco para atender às necessidades dos clientes. Para mais informações sobre a Moody's Analytics, acesse o nosso site ou conecte-se conosco em nosso site da Web ou no Twitter ou LinkedIn.

Moody's Analytics é uma subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO). A Moody's Corporation registrou receita de US$ 4,4 bilhões em 2018, emprega aproximadamente 10.900 pessoas no mundo inteiro e mantém presença em 44 países.

