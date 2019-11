AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2019 ATÉ SEGUNDA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2019

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2019

América

(+) SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Google lança serviço de vídeo em streaming Stadia -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Lançamento do livro "A Warning" publicado anonimamente e atribuído a um conselheiro de Donald Trump -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Panda gigante Bei Bei viaja de volta para a China -

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Salão do Automóvel de Los Angeles - (até 1 de Dezembro)

WASHINGTON (Estados Unidos) - EUA publicam dados mensais de lançamentos de moradias - 11H30

(+) HOLLYWOOD (Estados Unidos) - Atrizes de 'Frozen 2', Idina Menzel e Kristen Bell, na Calçada da Fama - 18H00

Europa

(+) SALFORD (Reino Unido) - Debate televisado entre Boris Johnson e Jeremy Corbyn - 17H00

PARIS (França) - 40a. sessão da conferência-geral da UNESCO - (até 27)

(+) MOSCOU (Rússia) - Audiência de apelação sobre prisão provisória de um americano acusado de espionagem - 05H10

(+) ESTOCOLMO (Suécia) - Caso Assange: o promotor público sueco convoca uma conferência de imprensa - 11H00

(+) PARIS (França) - Tribunal de Apelação de Paris decide sobre um caso de tortura em Guantánamo - 11H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) RIADE (Arábia Saudita) - Saudita Aramco começa a ser cotada na bolsa de Riade - (até 15 de Dezembro)

Ásia-Pacífico

(+) TÓQUIO (Japão) - Um ano da prisão do ex-CEO da Nissan Carlos Ghosn -

Esportes

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - 50 anos dos 1.000 gols de Pelé -

QUARTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2019

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - O embaixador dos EUA na UE Gordon Sondland testemunha publicamente na investigação de impeachment contra Trump -

Europa

GENEBRA (Suíça) - 30º aniversário da adoção da primeira convenção sobre os direitos da criança na ONU -

(+) FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - Publicação do relatório semestral do BCE sobre estabilidade financeira na zona euro - 07H00

(+) MUNIQUE (Alemanha) - Leilão de objetos pessoais de Hitler e outros dirigentes nazistas - 07H00

Ásia-Pacífico

(+) TÓQUIO (Japão) - Visita do Papa Francisco à Tailândia e Japão - (até 26)

QUINTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2019

América

(+) ATLANTA (Estados Unidos) - 5o. debate das primárias dos candidatos democratas - 00H00

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Premiere do filme de Clint Eastwood "Richard Jewell" - 01H00

(+) CARACAS (Venezuela) - Estudantes universitários protestam contra o governo de Nicolás Maduro - (até 22)

(+) BOGOTÁ (Colômbia) - Estudantes, sindicatos e indígenas convocam greve nacional -

(+) HAWTHORNE (Estados Unidos) - Elon Musk e Tesla revelam seu novo modelo de picape elétrico, o "Cybertruck" -

Europa

VARSÓVIA (Polónia) - Global e-Mobility Fórum -

(+) LYON (França) - Lan;camento do novo Beaujolais -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Reunião de ministros do Comércio da UE sobre relações com os EUA -

(+) GENEBRA (Suíça) - OMS publica suas primeiras estimativas mundiais sobre as atividades físicas insuficientes dos adolescentes - 21H30

Ásia-Pacífico

(+) BANGCOC (Tailândia) - Papa Francisco dá missa em estádio nacional -

SEXTA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2019

Europa

(+) KIEV (Ucrânia) - 15o aniversário do início da Revolução Laranja -

(+) ESTRASBURGO (França) - Abre o mercado de Natal de Estrasburgo, um ano depois do violento atentado que deixou 5 mortos - (até 30 de Dezembro)

Ásia-Pacífico

(+) NAGOYA (Japão) - Reunião dos chanceleres do G20 - (até 23)

SÁBADO, 23 DE NOVEMBRO DE 2019

Ásia-Pacífico

(+) AMPATUAN (Filipinas) - 10 anos do assassinato de 58 pessoas, sendo 32 jornalistas -

(+) TÓQUIO (Japão) - Papa Francisco chega ao Japão - 06H30

(+) NAGASAKI (Japão) - Francisco fala sobre armas nucleares em Nagasaki - 23H15

DOMINGO, 24 DE NOVEMBRO DE 2019

América

(+) MONTEVIDÉU (Uruguai) - Segundo turno presidencial -

Ásia-Pacífico

(+) NAGASAKI (Japão) - Francisco celebra missa em estádio de beisebol de Nagasaki - 03H00

(+) HIROSHIMA (Japão) - Francisco organiza reunião pela paz em Hiroshima - 07H40

(+) TÓQUIO (Japão) - Francisco se encontra com vítimas do tsunami de 2011 e tem audiência com o imperador Naruhito - 23H00

SEGUNDA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2019

MUNDO - Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres -