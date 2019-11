China não ficará parada se situação em Hong Kong se descontrolar

Coreia do Norte já não está interessada em uma cúpula com os EUA

Airbnb vira um dos principais patrocinadores do COI até 2028

Governo do Irã destaca situação mais tranquila e cita "problemas menores"

