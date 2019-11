Os partidos e candidatos independentes favoráveis ao presidente Alexander Lukashenko conquistaram as 110 cadeiras do novo Parlamento de Belarus, no qual a oposição não terá nenhum deputado, segundo os resultados das eleições legislativas de domingo publicados nesta segunda-feira em Minsk.

A oposição perdeu as duas cadeiras que tinha no Parlamento, de acordo com o anúncio da Comissão Eleitoral, que publicou a lista completa dos novos deputados desta ex-república soviética.