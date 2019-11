Comunicado do Business Wire :Dubai Future Accelerators

Dubai Future Accelerators (DFA), uma iniciativa da Dubai Future Foundation (DFF) e do governo de Dubai está mais uma vez procurando por novos talentos dentre as startups e scale-ups mais inovadoras do mundo para se juntar ao seu programa principal.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20191117005090/pt/

Dubai Future Accelerators convened participants to brainstorm innovative solutions at Cohort 6 (Photo: AETOSWire)

A DFA está estabelecida como acelerador de desenvolvimento de negócios e entrada no mercado com base nas demandas específicas identificadas por seus parceiros. Startups e scale-ups que ofereçam software ou soluções-produto que atendam às exigências de parceiros estão convidadas a enviar suas inscrições até 30 de novembro de 2019.

O coorte 7 convidará startups para experimentar tecnologias emergentes, incluindo inteligência artificial (IA) para discutir soluções inovadoras para os prováveis desafios enfrentados pelas cidades do futuro nas principais indústrias como, por exemplo, cuidados de saúde, transporte e segurança.

Com a DFA facilitando as colaborações, as empresas trabalharão lado a lado com entidades governamentais para lidar com seus problemas específicos da indústria. A participação de parceiros governamentais incluirá a Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), Roads and Transport Authority (RTA), Dubai Health Authority (DHA), Dubai Police e Etisalat Digital.

O lançamento da edição deste ano segue o sucesso das seis coortes anteriores que reuniram 13 entidades governamentais e 219 startups em 97 desafios. Além disso, 71 por cento dessas startups assinaram contratos com suas entidades parceiras para testar suas soluções por meio de projetos piloto ou implementá-las dentro de suas organizações.

Dubai Future Accelerators é um programa intensivo de nove semanas que estabelece parcerias com entidades governamentais e organizações do setor privado de Dubai com startups, scale-ups e SMEs inovadoras de todo o mundo para criar em conjunto de soluções transformacionais. Ele oferece uma oportunidade única para os empreendedores usarem a cidade como um local de teste para seus protótipos avant-garde.

As empresas selecionadas para se juntarem ao nosso 7º coorte são convidadas para um programa de residência onde os participantes se beneficiarão do acesso direto aos tomadores de decisão seniores, acesso ao espaço de trabalho em colaboração, passagens aéreas de ida e volta para Dubai pagas e acomodação paga pela duração da participação no programa de mentoria. Além disso, DFA não assume nenhum capital nas startups participantes.

As startups que estejam interessadas em participar do desafio global e em moldar soluções para o futuro podem se inscrever agora em https://dubaifutureaccelerators.com/en/

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191117005090/pt/

Dubai Future Foundation Noora Al Hathboor, +97145166522 noora.alhathboor@dubaifuture.gov.ae http://www.dubaifuture.gov.ae

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.