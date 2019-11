Estados Unidos e Coreia do Sul decidiram adiar as manobras militares aéreas conjuntas, como um gesto de boa vontade no diálogo com a Coreia do Norte, anunciou neste domingo em Bangcoc o secretário de Defesa americano, Mark Esper.

"Tomamos esta decisão como sinal de boa vontade para contribuir a uma atmosfera propícia à diplomacia e ao avanço da paz", disse Esper à imprensa.