Giro pelo mundo

(foto: Federico Parra/APF)

Venezuela

Guaidó convoca protestos no país





O líder opositor da Venezuela Juan Guaidó convocou os cidadãos de todo o país a saírem às ruas hoje em uma grande mobilização, a quase um ano do início de sua campanha para derrubar o presidente Nicolás Maduro. “Não temos opção na Venezuela”, disse Guaidó (foto) em um comício nesta semana, acrescentando que as circunstâncias são difíceis. “A alternativa para a situação hoje é a morte. Queremos a vida”. O novo chamado de Guaidó vai por à prova sua capacidade para atrair as massas, apesar da diminuição do número de gente que o acompanhou em seus atos nos últimos meses, um indício de descontentamento. A convocatória do líder opositor ocorre em um momento em que a agitação política sacode governos de toda região, desde o Chile até o Equador e a Bolívia, obrigando presidentes a fazer concessões e contribuindo para a saída de um deles. O presidente da Bolívia, Evo Morales, renunciou no último domingo e se autoexilou no México.





Amigo de Trump condenado

Amigo de longa data e aliado do presidente americano, Donald Trump, Roger Stone foi condenado ontem por um júri popular. Ele era acusado de mentir ao Congresso dos Estados Unidos e testemunhar adulterações, mas deve permanecer livre até sua sentença, em 6 de fevereiro, quando pode pegar até 20 anos de prisão. Stone foi indiciado em janeiro como parte da investigação do advogado especial Robert Mueller sobre a intervenção russa nas eleições de 2016. Os promotores alegaram que ele mentiu para os legisladores sobre o WikiLeaks, adulterou testemunhas e obstruiu uma investigação do Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes. Stone nega as acusações.





Ameaça a Evo

A presidente interina da Bolívia, Jeanine Áñez, declarou onterm que o ex-presidente Evo Morales pode voltar ao país de seu exílio no México, mas, caso retorne, deverá “responder à Justiça” por irregularidades nas eleições de outubro e por “denúncias de corrupção”. “(Morales) Foi sozinho” e, se voltar, “sabe que tem que responder à Justiça”, declarou Añez. “Há um crime eleitoral, há muitas denúncias de corrupção em seu governo”, disse Áñez, em sua primeira reunião com a imprensa estrangeira no Palácio Quemado de La Paz, três dias depois de se proclamar presidente interina. Morales, que governou o país por quase 14 anos, disse quarta-feira no México que está disposto a voltar para “pacificar” a Bolívia. Afirmou ainda que, com sua renúncia, buscou deter a violência no país. Os protestos que ocorrem no país desde o dia seguinte às eleições já deixaram dez mortos e mais de 400 feridos, segundo dados oficiais.





Ataque da Coreia

A Coreia do Norte chamou o pré-candidato democrata Joe Biden de “cão ravioso”, o qual se tem de “matar a golpes”. Biden “tem a temeridade de ousar caluniar a dignidade da direção suprema da RPDC”, diz uma nota da agência oficial de notícias KCNA, referindo-se ao ex-vice-presidente dos Estados Unidos. “Cães raivosos como Biden podem fazer mal a muita gente, se você os deixa em liberdade”, prossegue a agência. “É preciso agredi-los com um bastão até a morte”, acrescenta o texto. “Fazer isso também beneficiará os Estados Unidos”, completa. Não se sabe o que motivou as autoridades norte-coreanas a proferirem estes insultos. Em um vídeo divulgado esta semana, a equipe de Biden criticou a política externa do presidente americano, Donald Trump, que consiste em “elogiar os ditadores e tiranos e se afastar dos nossos aliados”.





Selfie mortal

Um turista francês que tirava uma selfie morreu, ao cair de uma cachoeira na ilha tailandesa de Koh Samui, informou ontem a polícia local. O acidente ocorreu no local bastante apreciado pelos turistas e conhecido por suas praias de areias brancas e trilhas na selva. O homem, de 33, caiu na cachoeira Na Mueang 2, o mesmo lugar onde um turista espanhol morreu em julho passado. “Foram necessárias várias horas para recuperar o corpo, já que o terreno é escorregadio e íngreme", relatou o tenente Phuvadol Viriyavarangkul. “O amigo dele nos contou que tentava tirar uma selfie, escorregou e caiu”, acrescentou. Segundo um estudo do All India Institute of Medical Sciences de 2018, os acidentes por selfies causaram 259 mortes no mundo entre outubro de 2011 e novembro de 2017.





Cúpula na Ucrânia

O presidente francês, Emmanuel Macron, fará em 9 de dezembro, em Paris, uma cúpula sobre o conflito na Ucrânia, com o presidente russo, Vladimir Putin, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunciou a Presidência francesa ontem. O objetivo desta cúpula é resolver o conflito no leste da Ucrânia, entre ucranianos e separatistas pró-russos. “Será realizada depois de terem havido grandes avanços nas negociações, desde o verão (hemisfério norte)”, acrescentou o Palácio do Eliseu. Estes avanços, completa a Presidência francesa, “permitiram, em particular, a retirada de tropas de várias zonas de tensão e vão permitir abrir uma nova sequência na aplicação dos acordos de Minsk”. O último encontro em nível de chefes de Estado e de governo neste formato aconteceu em Berlim, em 19 de outubro de 2016.