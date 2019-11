Comunicado do Business Wire :Panasonic Corporation

A Panasonic Corporation participou da 2ª China International Import Expo (CIIE) 2019, que foi realizada em Xangai de 5 a 10 de novembro. Sob o tema "Cuidados ilimitados para uma vida saudável", a Panasonic apresentou produtos e soluções de saúde e bem-estar que refletem seus valores únicos de saúde. Com esses produtos e soluções para uma vida saudável e uma sociedade que está envelhecendo, a Panasonic pretende ajudar a dar vida à visão "China saudável 2030". A Panasonic também introduziu suas tecnologias de ponta que contribuem para o cenário dos negócios.

Panasonic booth at CIIE 2019 (Photo: Business Wire)

[Vídeo] Destaques da Panasonic no #CIIE 2019 - A 2ª China International Import Expo https://youtu.be/CbvZClNirQc

Destaques do estande da PanasonicSoluções para uma vida saudável e uma sociedade que está envelhecendo 1. "Unidade de ambiente saudável" Com a evolução da tecnologia de sensoriamento e análise de dados, os espaços e dispositivos serão capazes de perceber as mudanças pelas quais o seu corpo passa e fazer sugestões que o ajudarão a ter um estilo de vida saudável. No "quarto com sensor vital", será criado um ambiente confortável para dormir que analisa seus batimentos cardíacos, número de respirações, quantas vezes você se virou na cama e a IA que controla de forma ideal a iluminação, a temperatura, a umidade e o aroma com base em dados passados.

No banheiro, a "toalete com sensor vital" medirá seus batimentos cardíacos e pressão arterial e utilizará a IA para determinar seu nível de estresse e fazer sugestões para ajudá-lo a relaxar. E enquanto usa a pia, o "Espelho inteligente" medirá seu percentual de peso e gordura corporal para introduzir menus e métodos de treinamento físico mais adequados à sua condição física.

[Vídeo] Para uma vida saudável - Panasonic #CIIE 2019 ???? https://youtu.be/TGiYXZDv5BU

2. "Vila sem barreiras" Ideias de reformas compactas altamente funcionais e estilosas da Panasonic que ajudam os idosos a viver de forma independente, aliviando sua carga. Foram exibidos exemplos de reformas no ambiente dos quartos com soluções feitas no Japão que são realmente bem pensadas e produtos para facilitar a vida dos idosos em asilos, como camas eletrônicas, iluminação etc.

Além disso, os idosos podem não estar tão confiantes em sua marcha como antes. Os "robôs de treinamento para marcha" apresentados na exposição estão equipados com tecnologia de controle habilitada para IA que analisa automaticamente a capacidade de andar do usuário e fornece treinamento de marcha apropriado com a carga física ideal para ajudar os idosos a se manterem independentes.

[Vídeo] Para uma sociedade que está envelhecendo - Panasonic #CIIE 2019 ???? https://youtu.be/e23n882OcdM

3. "Ambiente de sala de estar, sala de jantar e cozinha confortável" No ambiente de sala de estar, sala de jantar e cozinha, onde os usuários podem ter acesso fácil a informações sobre sua saúde e como podem gerenciá-la melhor, a Panasonic apresentou sua OLED transparente, que combina com o interior e cria o ambiente ideal para a saúde da família ou para a cena, bem como uma janela com céu falso que adiciona brilho e abertura ao espaço, além de uma cozinha com amplo armazenamento e truques engenhosos para ajudar com as tarefas.

[Vídeo] Para sala de estar, sala de jantar e cozinha - Panasonic #CIIE 2019 https://youtu.be/I4kYSBpQbPw

4. "Segurança Alimentar" Utilizando tecnologias de ponta acumuladas até o momento, a Panasonic propôs uma solução de ponta a ponta que variando desde a produção de alimentos, até sistemas de pré-resfriamento para armazenamento, transporte de baixa temperatura e armazéns refrigerados.

5. "Qualidade do ar" Esta seção apresentou e demonstrou soluções que oferecem excelente qualidade do ar para residências e instalações com refrigeração/aquecimento central.

[Vídeo] Para qualidade do ar - Panasonic #CIIE 2019?? https://youtu.be/AVqtYIQXt3E

6. "Eletrodomésticos" Na área para "cozinhar", a Panasonic introduz uma panela tagine que permite cozinhar sem água, uma linha de fornos 3 em 1 que pode cozinhar e assar em um curto período de tempo, congelamento parcial e tecnologias de nanoe, além de uma geladeira compacta de grande capacidade. Com relação à "beleza", a Panasonic introduziu sua série X de ponta, incluindo seu secador exclusivo que hidrata o cabelo e o torna macio e sedoso, um efeito íon que hidrata a pele com uma camada de queratina com alta osmose molecular e um massageador facial RF para tornar a pele macia e firme.

[Vídeo] Produtos de beleza - Panasonic #CIIE 2019?? https://youtu.be/nEnp3BiKrTM

Tecnologia avançada 1. "Célula de combustível de hidrogênio puro" Desde a construção de cidades consumidoras de energia até cidades novas e sustentáveis. A Panasonic introduziu a célula de combustível de hidrogênio puro, que fornece energia gerada pela utilização de hidrogênio criado a partir de energia renovável.

2. "Potencial de reutilização, habitações industrializadas" Melhorando a vida de 60 milhões de pessoas que trabalham em canteiros de obras, que é uma importante questão social na China. A Panasonic propôs soluções desenvolvidas com seus parceiros de negócios que são capazes de fornecer habitações temporárias rapidamente a esses canteiros de obras, além de atendimento médico temporário e instalações para eventos.

3. "Arquivador de dados" Esta solução de biblioteca de discos escalável pode armazenar o volume cada vez maior de dados por longos períodos de tempo. É um dispositivo de gravação de dados de alta capacidade que pode armazenar petabytes (PB) em exabytes (EB) de big data ou conteúdo de vídeo.

4. "Solução estúdio de integração de mídia" Essa solução avançada de integração de mídia reinventará o processo de produção de programas de TV.

5. "Solução de apresentação espacial" O projetor de 360 graus e os sensores humanos trabalham juntos para criar uma experiência de visualização verdadeiramente imersiva.

6. "Automação da fábrica" A Panasonic introduziu soluções que podem otimizar todas as áreas da fábrica e contribuir para a automação da fábrica e economia de pessoal.

7. "Solução de gerenciamento de arquivamento" Equipada com uma tecnologia de varredura de alto desempenho, essa solução de gerenciamento de arquivamento é ideal para governos, instituições financeiras e instalações educacionais.

8. "Let's Note/Toughbook" A Panasonic apresentou seus produtos de ponta que ajudam a melhorar a eficiência nos locais de trabalho.

9. "Jogos olímpicos e paraolímpicos" Essa sessão apresentou a história da Panasonic e a sua categoria de Parceiro Mundial dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos.

[Vídeo] Soluções empresariais e tecnologia avançada - Panasonic #CIIE 2019 https://youtu.be/uHYgl6E8opQ [Vídeo] Atividades de patrocínio - Panasonic #CIIE 2019 https://youtu.be/_XRwrccwU_s

Visão geral do estande da PanasonicPeríodo: De 5 de novembro (terça-feira) a 10 de novembro (domingo), 2019 Local: National Exhibition and Convention Center (Xangai) 5.1H B4 Espaço: 1.004 m2 Tema da exibição: "Colocando os clientes em primeiro lugar, sempre - para uma mente feliz, um corpo feliz" Conteúdo: soluções de saúde e bem-estar, tecnologias de ponta

Site Oficial do CIIE 2019 Panasonic (em chinês) https://panasonic.cn/about/brand-story/CIIE2019/ Aqui você encontrará uma descrição do estande da Panasonic, como estava o local durante a exposição, cobertura da mídia e outras informações sobre a CIIE 2019. https://panasonic.cn/cna/healthy-life (em chinês) A Panasonic está introduzindo uma ampla gama de conteúdo sobre seus negócios de saúde e bem-estar, incluindo entrevistas com especialistas de várias áreas, tais como construção, medicina, beleza, psicologia, etc.

Sobre a PanasonicA Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento de diversas tecnologias e soluções eletrônicas para clientes nos setores de produtos eletrônicos, habitação, automotivo e comércio B2B. Celebrando seu 100º aniversário em 2018, a empresa se expandiu internacionalmente e agora opera 582 subsidiárias e 87 empresas associadas em todo o mundo, alcançando vendas líquidas consolidadas de 8,003 trilhões de ienes no ano que se encerra em 31 de março de 2019. Empenhada na busca de novos valores por meio da inovação em todas as linhas divisionais, a empresa emprega suas tecnologias para criar uma vida melhor e um mundo melhor para seus clientes. Para saber mais sobre a Panasonic, acesse: https://www.panasonic.com/global.

Fonte: https://news.panasonic.com/global/topics/2019/73428.html

Links relacionados[Playlist de vídeos] CIIE 2019 - A 2ª China International Import Expo https://www.youtube.com/playlist?list=PLE29Nx-sjAHCHgH713KEk-Z8gwnZ4She1

[Galeria de fotos] Estande da Panasonic na CIIE 2019 https://gallery.vphotos.cn/vphotosgallery/index.html?vphotowechatid=109103D1AFC848E0E59B4EC17204D3E3&gallery;_source_code=0&from;=groupmessage&isappinstalled;=0&gallery;_source_code=0#/gallerypc

Panasonic China (em chinês) http://www.panasonic.cn/

China International Import Expo (CIIE) - Exposição principal da Panasonic https://www.panasonic.com/global/corporate/exhibition/en/ciie_2019.html

Site Oficial da Panasonic na CIIE 2019 (em chinês) https://panasonic.cn/about/brand-story/CIIE2019/

China International Import Expo https://www.ciie.org/zbh/en/

