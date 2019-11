Comunicado do Business Wire :Habi

A Habi, empresa imobiliária orientada à tecnologia e com sede em Bogotá, dedicada a simplificar o ciclo de vida da aquisição de imóveis na América Latina, anunciou hoje que fechou uma rodada de pré-lançamento de US$ 5,5 milhões liderada pela Tiger Global Management, bem como pela Homebrew e Zigg. Reshape Holdings, FJ Labs, Supernode Ventures entre outros também participaram da rodada.

Cofundada pela especialista do setor imobiliário, Brynne McNulty Rojas, e Sebastian Noguera, empresário e ex-executivo de tecnologia de um dos maiores bancos da Colômbia, a Habi simplificará o processo de compra e venda de imóveis residenciais para consumidores de classe média no complexo mercado imobiliário latino-americano de US$ 10 trilhões. Alavancando seu algoritmo de preços de propriedades e plataforma para comprar, melhorar e vender propriedades, a Habi reduz o tempo de vendas de mais de 14 meses a cerca de duas semanas, diminui riscos que os vendedores enfrentam nas transações tradicionais e elimina a necessidade de intermediários. A Habi tem como alvo clientes da classe média, que tiveram um crescimento de 25% de 2008 a 2018, representando mais de 75% da população de Bogotá.

"Ao combinar ferramentas analíticas avançadas com percepção humana, ajudamos nossos clientes a comprar, melhorar e vender residências de modo rápido e eficiente, dando a eles acesso transparente a informações e, o mais importante, tranquilidade durante o maior evento financeiro de suas vidas", disse Rojas, diretora executiva da Habi. "Planejamos usar este investimento para construir e dimensionar uma solução exclusiva aos atuais e futuros proprietários de residenciais em todas as etapas do processo de aquisição de imóveis na Colômbia e em toda a América Latina."

"O apoio preliminar destes investidores institucionais de altas funções demonstra a força de nossos negócios e a confiança em nossa equipe de profissionais experientes em tecnologia e ramo imobiliário", disse Noguera, presidente da Habi. "Estamos entusiasmados por lançar a plataforma Habi, não apenas para tornar mais simples a aquisição de imóveis aos clientes locais, mas também para promover o ecossistema imobiliário com dados mais acessíveis, tecnologia robusta e processos eficientes."

Este financiamento permitirá que a Habi seja lançada em três bairros importantes no norte de Bogotá, com forte crescimento da classe média e imóveis atrativos. A Empresa espera expandir a outros mercados latino-americanos importantes ao longo do tempo.

Sobre a Habi

A Habi é uma empresa imobiliária orientada à tecnologia para simplificar o ciclo de vida da aquisição de imóveis em toda a América Latina. Utilizando um algoritmo de preços de propriedades e processos escalonáveis, a Habi ajuda os clientes de classe média a comprar e vender suas residências de modo mais rápido e eficiente, sem a incerteza das transações imobiliárias tradicionais. Com sede em Bogotá, a missão da empresa é transformar o ecossistema imobiliário latino-americano, capacitando vendedores, compradores e proprietários de residências de classe média. Mais informações estão disponíveis em https://habi.co/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191115005423/pt/

Contato com a Mídia Jonathan Gasthalter/Grace Cartwright Gasthalter & Co. (212) 257-4170

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.