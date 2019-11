Comunicado do Business Wire :XA Investments LLC

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (the "Trust") (NYSE: XFLT), uma empresa de investimentos diversificada, de gestão fechada, com um objetivo de investimento de buscar um retorno total atrativo, com ênfase na geração de renda por meio de múltiplos estágios do ciclo de crédito, anunciou ter iniciado uma oferta de subscrição pública de 1.200.000 ações ordinárias de participação ("Ações ordinárias") de acordo com o shelf registration statement efetivo do Fundo, apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC"). O Trust concedeu aos subscritores uma opção de 45 dias para comprar até 180.000 ações ordinárias adicionais para cobrir qualquer eventual excesso de procura. Os termos finais da oferta dependerão do mercado e de outras condições no momento da precificação, e não há nenhuma garantia com relação a se e quando a oferta será concluída, ou quanto ao tamanho real ou termos da oferta.

O Trust pretende investir as receitas líquidos obtidas com a oferta de acordo com seu objetivo e políticas de investimento.

A National Securities Corporation, uma subsidiária de propriedade integral da National Holdings Corporation (NASDAQ: NHLD), está atuando como coordenador da oferta. A Wedbush Securities Inc. e o Maxim Group LLC estão atuando como cogestores da oferta.

Esta oferta de ações ordinárias poderá ser feita apenas por meio de prospecto. Cópias do suplemento preliminar do prospecto relativo à oferta e do prospecto básico que o acompanha podem ser obtidos em: National Securities Corporation, Attention: Charles Wanyama, 200 Vesey Street, 25th Floor, New York, New York 10281, telefone: (212) 417-3634 ou por e-mail para prospectusrequest@nationalsecurities.com.

Os investidores também podem obter esses documentos gratuitamente no site do SEC em www.sec.gov.

Sobre a XA Investments

A XA Investments LLC ("XAI") atua como consultora de investimentos do Trust. A XAI é uma firma sediada em Chicago, fundada pela XMS Capital Partners em abril de 2016. A XAI acredita que o público investidor pode se beneficiar de novos veículos para acessar uma ampla gama de gerentes e estratégias de investimento alternativas. A XAI oferece aos investidores individuais acesso a gerentes alternativos de nível institucional. Para obter mais informações, acesse www.xainvestments.com.

Sobre a XMS Capital Partners

A XMS Capital Partners, LLC, estabelecida em 2006, é uma firma de serviços financeiros global independente que oferece aos clientes serviços de M&A;, consultoria corporativa e gestão de ativos. Ela possui escritórios em Chicago, Boston, Londres e Dublin. Para obter mais informações, visite www.xmscapital.com.

Sobre a Octagon Credit Investors

A Octagon Credit Investors, LLC ("Octagon") atua como consultor adjunto de investimentos do Trust. A Octagon é uma consultoria de investimentos de crédito corporativo inferiores a grau de investimento, com mais de 25 anos, sediada em Nova York, com mais de US$ 24,8 bilhões em ativos na carteira. A Octagon se concentra em empréstimos alavancados, obrigações de alto rendimento e investimentos de crédito estruturado. Por meio de uma análise de crédito fundamentalista e uma gestão ativa de portfólio, a equipe de investimentos da Octagon identifica oportunidades atrativas de valor relativo de emissores, setores e classes de ativos inferiores ao grau de investimento. A metodologia e a filosofia da Octagon encorajam e dependem de uma comunicação interna dinâmica para capitalizar as oportunidades de investimentos acionáveis e gerenciar o risco do portfólio. Ao longo de sua história, a firma tem aplicado uma abordagem disciplinada, repetível e escalonável com relação ao seu esforço de gerar retornos atraentes, ajustado ao risco, para seus investidores. Para mais informações, acesse www.octagoncredit.com.

O Trust, XAI e Octagon não oferecem consultoria tributária; entre em contato com um consultor tributário profissional para tratar da sua situação tributária específica. A renda pode ser sujeita a tributos estaduais e locais, bem como ao imposto mínimo alternativo federal.

Um investidor deve considerar cuidadosamente os objetivos e políticas do investimento, riscos, taxas e despesas do Trust antes de investir. O suplemento preliminar do prospecto, de 14 de novembro de 2019, e o prospecto que o acompanha, de 12 de março de 2019, ambos apresentados à SEC, contêm uma descrição desses pontos e outras informações importantes sobre o Trust e devem ser lidos cuidadosamente antes de se investir.

Este comunicado à imprensa não constituirá oferta de venda ou pedido de compra, nem haverá qualquer venda destes títulos em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, pedido ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação, de acordo com as leis de tal estado ou jurisdição.

Este comunicado à imprensa contém algumas declarações que podem incluir "declarações prospectivas". Declarações prospectivas podem ser identificadas pelas palavras "pode", "irá", "pretende", "espera", "estima", "continua", "planeja", "antecipa" e outros termos similares e as negativas de tais termos. Por sua natureza, todas as declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas inerentes que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas declarações prospectivas. Muitos fatores que podem afetar materialmente os resultados reais do Trust são o desempenho do portfólio de títulos mantido pelo Trust, as condições do mercado financeiro americano e internacional, e outros mercados, o preço pelo qual as ações ordinárias serão negociadas nos mercados públicos e outros fatores discutidos no suplemento preliminar do prospecto e no prospecto básico que o acompanha, e a serem discutidos nas apresentações periódicas do Trust à SEC.

Apesar de o Trust e a XAI acreditarem que as expectativas expressas nas declarações prospectivas são razoáveis, os resultados atuais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. A condição financeira futura e o resultado das operações do Trust, bem como quaisquer declarações prospectivas, estão sujeitas à alterações e também sujeitas a riscos e incertezas inerentes. Adverte-se para que não seja depositada confiança indevida em tais declarações prospectivas, que se baseiam nas condições existentes na data deste comunicado à imprensa. Exceto pelas obrigações em curso do Trust sob as leis federais de títulos mobiliários, o Trust não pretende, e não assume nenhuma obrigação, de atualizar quaisquer declarações prospectivas.

-0- *T NÃO SEGURADO PELO FDIC SEM GARANTIA BANCÁRIA PODE PERDER VALOR *T

Apresentado de acordo com a Norma 497(a) Arquivo n° 333-227640 Norma 482 AD

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato da empresa Kimberly Flynn XA Investments 1-888-903-3358 info@xainvestments.com

Contato Relações com investidores e mídia Hank Hakewill Hakewill & Associates Fone: (847) 256-5420 Cel: (847) 714-6561 hankhake@yahoo.com

