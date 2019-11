Comunicado do Business Wire :The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) assinou um contrato virtual de compra de energia (VPPA) para o parque eólico de Ponderosa em Beaver County, Oklahoma, o que adicionará energia renovável à rede elétrica. Este contrato torna a The Estée Lauder Companies Inc. a primeira empresa de beleza de prestígio a realizar um VPPA1 e reforça a sua pegada de eletricidade renovável nos EUA e no Canadá.

O VPPA é o maior contrato de energia renovável da empresa no mundo inteiro. Somente o parque eólico de Ponderosa cobrirá mais da metade da pegada global de eletricidade da empresa com tecnologias de energia renovável, posicionando-a no objetivo de cumprir o seu compromisso global RE100 de emissões de carbono zero em 2020 (Net Zero). A empresa anunciou que teria como base este compromisso Net Zero existente e estabeleceria uma meta fundamentada na ciência, que abrangeria os escopos 1, 2 e 3 até o final de 2020. Através de soluções de energia renovável em seu portfólio, a empresa atingiu antecipadamente 100% de eletricidade renovável (RE100) nos Estados Unidos e no Canadá.

"The Estée Lauder Companies assumiu o compromisso de inovar para ajudar a alcançar um futuro com baixas emissões de carbono", disse Nancy Mahon, vice-presidente sênior, Cidadania Corporativa Global e Sustentabilidade da The Estée Lauder Companies. "Estamos muito satisfeitos de cumprir com antecedência o nosso compromisso 2020 RE100 na América do Norte. Projetos, como o parque eólico de Ponderosa, e outros em nosso portfólio Net Zero, são conquistas significativas em relação aos nossos compromissos de lidar com as mudanças climáticas."

Na esfera do VPPA, a empresa comprará a energia produzida por 22 megawatts (MW) do parque eólico de Ponderosa, de propriedade e operado por uma subsidiária da NextEra Energy Resources, que equivale a aproximadamente 10 turbinas eólicas. A energia eólica que a empresa vai adquirir do parque de Ponderosa equivale a alimentar mais de 9.000 casas típicas dos EUA e a redução das emissões de combustíveis fósseis equivalerá a remover mais de 14 mil carros das estradas anualmente. A construção do parque eólico de Ponderosa está programada para começar no início de 2020.

"Temos muito orgulho de fazer parceria com a The Estée Lauder Companies neste investimento prospectivo em energia renovável", disse John Di Donato, vice-presidente do setor de Desenvolvimento na NextEra Energy Resources. "Além da energia doméstica de baixo custo, o projeto Ponderosa Wind vai criar bons empregos e milhões de dólares em receita adicional para a comunidade local - ajudando a alimentar a economia de energia limpa da América."

O Ponderosa VPPA é o mais recente projeto de energia renovável do portfólio de energias renováveis da empresa, que também inclui um sistema fotovoltaico solar de 1 MW no seu Whitman Laboratories, no Reino Unido, e o painel solar de 1,4 MW montado no solo recentemente construído no campus da empresa em Melville, em Nova York, entre outros projetos em andamento. A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) reconheceu a The Estée Lauder Companies Inc. como um dos dez principais usuários parceiros de varejo de energia verde nos rankings mais recentes de Parceria de Energia Verde da EPA. A empresa é uma das poucas signatárias RE100 da indústria de beleza.

Nota cautelar relacionada às informações sobre cidadania e sustentabilidade: Este comunicado de imprensa contém informações sobre os nossos objetivos e esforços de cidadania e sustentabilidade. Estes esforços envolvem certos riscos e incertezas, como mudanças em nossos negócios (por exemplo, aquisições, desinvestimentos ou novos locais de fabricação ou distribuição), os padrões pelos quais a conquista é medida, as premissas subjacentes a um objetivo específico e a nossa capacidade de relatar com precisão informações específicas. Os resultados reais podem diferir de nossas metas declaradas ou dos resultados que esperamos. Também podemos mudar ou decidir não realizar certos objetivos ou iniciativas. Além disso, os padrões pelos quais os esforços de cidadania e sustentabilidade e assuntos relacionados são medidos estão se desenvolvendo e evoluindo, e certas áreas estão sujeitas a certas premissas. Os padrões e premissas podem mudar com o tempo. Além disso, as declarações feitas sobre a nossa empresa, negócios ou esforços podem não se aplicar a todas as unidades de negócios (por exemplo, aquelas que foram adquiridas recentemente). Não assumimos responsabilidade de atualizar as informações contidas neste comunicado de imprensa ou de continuar a divulgar qualquer informação.

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.The Estée Lauder Companies Inc. é uma das líderes mundiais em fabricação e comercialização de produtos de qualidade de cuidados para a pele, maquiagem, perfumes e produtos de cuidados com os cabelos. Os produtos da empresa são vendidos em mais de 150 países e territórios em nomes de marcas que incluem: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Tory Burch, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, By Kilian, BECCA e Too Faced.

1 De acordo com o Business Renewables Center Deal Tracker.

Mídia: Bari Seiden-Young (212) 572-4475 bseiden@estee.com

