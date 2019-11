Trump irá à reunião da Otan em Londres em dezembro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irá à cúpula do 70° aniversário da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) que será realizada em Londres em dezembro - anunciou a Casa Branca nesta sexta-feira (15).

A viagem será dias antes das eleições gerais no Reino Unido.

Trump e a primeira-dama dos EUA, Melania, visitarão o Reino Unido de 2 a 4 de dezembro, onde assistirão à reunião da Otan e serão recebidos pela rainha Elizabeth II. Os britânicos vão às urnas em 12 de dezembro.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, busca se manter no poder nestas eleições, dominadas pelo Brexit, a conflituosa e demorada saída do Reino Unido da União Europeia.

Trump manifestou seu apoio a uma saída "sem acordo" e agitou a campanha eleitoral ao sugerir, no mês passado, que os termos do acordo propostos por Boris poderão afetar o futuro do comércio entre Estados Unidos e Reino Unido.

Recentemente, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que a Otan sofre de "morte cerebral", recebendo duras críticas da chanceler alemã, Angela Merkel, e de outros companheiros da Aliança Atlântica.