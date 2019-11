Comunicado do Business Wire :World Tolerance Summit

Sua Excelência Xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro da tolerância e presidente do Conselho de Curadores do International Institute for Tolerance, IIT, abriu oficialmente na quinta-feira o segundo dia do segundo World Tolerance Summit (WTS), realizada este ano sob o tema 'Tolerância no Multiculturalismo: atingindo os benefícios sociais, econômicos e humanos de um mundo tolerante'. Mais de 3.000 participantes de mais de 100 países e 70 oradores de todo o mundo compareceram à cúpula, organizada pelo International Institute for Tolerance (IIT), parte das iniciativas globais de Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20191115005212/pt/

HE Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan touring the WTS collocating exhibition, accompanied by Dawood Al Shezawi, Chairman of the Organizing Committee of the WTS (right) and HE Sheikh Abdulla bin Bayyah, Chairman of the UAE Fatwa Council, and HE Rustem Nurgalevich Menekhanov, President of the Republic of Tatarstan (left). (Photo : AETOSWire)

O evento apresentou um conjunto de sessões interativas e workshops, com foco em quatro temas: tolerância econômica, social, cultural e na mídia. Ele tem como objetivo promover a convivência pacífica, o respeito mútuo, a aceitação de outras pessoas e alcançar laços de amizade entre as pessoas, independentemente de suas crenças, credos, culturas e idiomas.

A cerimônia especial realizada no Madinat Jumeirah Conference & Events Centre em Dubai, abriu com o lançamento do vídeo intitulado 'Humanity and Access to a Tolerant World' (Humanidade e acesso a um mundo tolerante),que destacou o papel instrumental da tolerância na promoção da paz e da segurança mundial. Em seu discurso aos participantes, Sua Excelência Xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan disse que a cúpula, agraciada pelo generoso patrocínio de Sua Alteza Xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro ministro, governante de Dubai, serve como uma plataforma global de prestígio para o diálogo e a ação conjunta para alcançar o bem-estar de todos.

Ele declarou: "A cúpula complementa os esforços dos EAU em servir a sociedade e os seres humanos na região e no mundo." Citando Sua Alteza Xeique Mohammed, ele adicionou: "O que nos orgulha de nossa nação não é a altura de nossos prédios, a largura de nossas ruas ou a magnitude de nossos shoppings, mas a abertura e a tolerância de nossa nação."

O evento incluiu sessões de diálogo, workshops e uma biblioteca digital especializada com mais de 80 publicações e pesquisas especializadas. Contou com 36 projetos de alunos de 16 universidades locais e internacionais e uma exibição que teve a participação de mais de 35 entidades governamentais locais e internacionais apresentando suas práticas e programas para espalhar os valores de tolerância, justiça e igualdade.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191115005212/pt/

Marketing estratégico e exposições Nazeem Beegum, Diretor de Relações Públicas, Tel.: +97143285799, Cel.: +971564034049 nazeem.beegum@strategic.ae

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.