Comunicado do Business Wire :Esri

Esri, a líder global em inteligência de localização, participará da conferência da Autodesk University Las Vegas deste ano, que será realizada de 19 a 21 de novembro de 2019, no Las Vegas Sands Convention Center. Especialistas da Esri estarão no local para discutir como a tecnologia de sistemas de informações geográficas (geographic information system. GIS) permite que profissionais de arquitetura, engenharia e construção (architecture, engineering and construction, AEC) coletem e analisem dados de campo, projetem infraestrutura que seja eficiente e sustentável e entendam seu potencial impacto ambiental.

A Esri se uniu recentement à Autodesk em uma parceria para melhorar a integração e o compartilhamento ininterruptos de dados GIS para organizações AEC com uma nova oferta, ArcGIS AEC Collections. Essas combinações cuidadosamente selecionadas dos produtos ArcGIS da Esri ajudarão os projetistas e engenheiros a projetar edifícios e infraestruturas mais inteligentes e eficientes. As coleções ArcGIS AEC serão exibidas terça-feira de 19 de novembro a quinta-feira, 21 de novembro, no estande da Esri # INF130 na Expo.

Quem:

Stephen Brockwell, Senior Product Owner, Esri

Quando:

Quarta-feira, 20 de novembro de 2019

O quê

Sessão Cidades Inteligentes e Infraestrutura Inteligente: "Como as cidades inteligentes melhoram o bem-estar de cidadãos e empresas"

9h00 às 10h00

Esta apresentação explorará as maneiras pelas quais cidades inteligentes podem usar dados e tecnologias integradas para melhorar a vida cotidiana de seus residentes e empresas. Stephen Brockwell da Esri, detalhará o papel da modelagem de informações da construção (Building Information Modelling, BIM) e dados GIS no fornecimento de contexto geográfico para resolver os problemas do mundo real enfrentados pelos centros urbanos atuais, incluindo questões de segurança, prosperidade e engajamento social. Os exemplos incluirão uma grande cidade europeia, onde o big data e o machine learning ajudaram a modelar soluções práticas para questões relacionadas a energia, transporte e iluminação urbana.

"Usando Autodesk e Esri para Cidades Inteligentes: A intersecção entre engenharia e GIS"

14h45 às 15h45

Brockwell discutirá como os usuários acessaram o poder das integrações BIM e GIS para introduzir o contexto geográfico em todo o processo de engenharia. Fluxos de trabalho específicos serão demonstrados para ilustrar o valor comercial dessas integrações e como elas influenciam o processo de planejamento e design.

Onde:

Las Vegas Sands Convention Center

3355 South Las Vegas Boulevard

Las Vegas, NV 98109

Saiba mais sobre a sessão Cidades Inteligentes e Infraestrutura Inteligente na Autodesk University 2019.

Sobre a Esri

A Esri - líder mundial no mercado de software de sistema de informações geográficas (geographic information system, GIS), inteligência de localização e mapeamento - oferece a mais poderosa nuvem geoespacial disponível para ajudar os clientes a liberarem todo o potencial dos dados visando a melhorar resultados operacionais e comerciais. A Esri foi fundada em 1969 e possui soluções de software implementadas em mais de 350 mil organizações, entre elas, 90 empresas Fortune 100, todos os 50 governos estaduais, mais da metade de todos os condados (grandes e pequenos) e 87 faculdades Forbes Top 100 dos Estados Unidos, além de 15 departamentos executivos do governo norte-americano e dezenas de instituições independentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia da informação geoespacial, a Esri projeta as soluções mais avançadas para a transformação digital, a Internet das Coisas (Internet of Things, IoT) e análises avançadas. Acesse a empresa em esri.com.

Jo Ann Pruchniewski Relações Públicas da Esri Celular: 301-693-2643 E-mail: jpruchniewski@esri.com

