Casal é condenado por matar os filhos para esconder relação incestuosa

O casal alega que tinha medo de entregar as crianças para a adoção (foto: Divulgação/Polícia de South Yorkshire) foi condenado a, pelo menos, 35 anos de prisão por matar dois de seus seis filhos por enforcamento. O crime ocorreu em maio do ano passado, na cidade de Sheffield, na Inglaterra. Um casalde prisão por matar dois de seus seis filhos por enforcamento. O crime ocorreu em maio do ano passado, na cidade de Sheffield, na Inglaterra.

Os pais Sarah Barrass e Brandon Machin, que são meio-irmãos, sufocaram Tristan e Blake Barrass, de 13 e 14 anos, respectivamente, até a morte para esconder uma relação incestuosa.

Segundo a BBC, Sarah Barrass estrangulou Tristan com um cordão de roupão, enquanto Machin estrangulou Blake com as próprias mãos. Para se certificar da morte, os pais ainda colocaram sacos plásticos na cabeça dos adolescentes quando eles desmaiaram, para sufocá-los.

A polícia local disse que o casal mantinha a relação em segredo há muitos anos e pretendia mantê-la assim. Com medo das autoridades descobrirem o relacionamento e levarem as crianças para a adoção, Barrass e Machin executaram o plano.