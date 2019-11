Comunicado do Business Wire :PTC

PTC (NASDAQ: PTC) anunciou hoje que foi nomeada líder no mercado de plataformas empresariais de realidade aumentada por seu conjunto de soluções Vuforia® de realidade aumentada (RA) em um novo relatório de pesquisa da ABI Research intitulado, "Avaliação Competitiva - Plataformas Empresariais de Realidade Aumentada".

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20191114005810/pt/

ABI Research Names PTC a Leader in Enterprise Augmented Reality Platforms (Graphic: Business Wire)

O relatório da ABI Research avaliou os fornecedores em dois critérios - inovação e implementação. A ABI Research classificou o Vuforia em primeiro lugar na categoria de inovação devido à ampla presença de clientes e parceiros da PTC, seus avanços em tecnologia e funcionalidade transformadoras e a robusta capacidade de encadeamento digital da empresa. Na categoria de implementação, o relatório da ABI Research destacou a força do Vuforia no suporte a dispositivos, bem como "opções de ferramentas de desenvolvimento de baixo nível até soluções mais prontas".

"Estou satisfeito pela PTC ser reconhecida pela ABI Research como líder de plataforma corporativa em sua Avaliação Competitiva", disse Jim Heppelmann, presidente e diretor executivo da PTC. "Esta validação afirma a superioridade tecnológica do Vuforia e ressalta um compromisso inflexível com o sucesso de nossos clientes."

O Vuforia cobre uma ampla variedade de casos de uso industrial, sendo que o relatório da ABI Research considerou a amplitude do Vuforia "incrivelmente forte, com o núcleo do Vuforia cobrindo uma combinação robusta de recursos e, novamente, um valor agregado adicional ao incluir o restante do portfólio da PTC".

O Vuforia permite que os usuários visualizem informações digitais em um contexto físico para treinamento de funcionários e revisões de projeto, a fim de criar instruções de operadores e serviços bem como para muitos outros casos de uso. O Vuforia oferece um modo fácil de capturar, criar e fornecer conteúdo para experiências industriais de RA, capacitando as organizações a transformar digitalmente seus produtos, processos e pessoas.

Recursos Adicionais

-- Soluções de Realidade Aumentada

-- Blog: Como a Realidade Aumentada Preenche a Lacuna entre Seres Humanos e Máquinas

-- Comunicado à Imprensa: PTC Potencializa a Plataforma de Realidade Aumentada Vuforia com Novas Tecnologias, Aquisições, Clientes e Cooperações

-- Estudo de caso: Volvo Group Entrega Linhas Digitais através de Lentes de Realidade Aumentada

-- Harvard Business Review: "Por que Toda Organização Precisa de uma Estratégia de RA", de autoria do diretor executivo da PTC, Jim Heppelmann, e do professor da Harvard, Michael Porter

Sobre a ABI ResearchA ABI Research oferece orientação estratégica aos visionários, fornecendo inteligência acionável sobre tecnologias transformadoras que estão remodelando drasticamente indústrias, economias e forças de trabalho em todo o mundo. A equipe mundial de analistas da ABI Research publica estudos inovadores muitas vezes anos à frente de outras empresas de consultoria em tecnologia, capacitando nossos clientes a permanecerem na vanguarda de seus mercados e concorrentes.

Sobre a PTC (NASDAQ: PTC)A PTC lança a inovação industrial com soluções premiadas e comprovadas no mercado que permitem às empresas diferenciar seus produtos e serviços, melhorar a excelência operacional e aumentar a produtividade da força de trabalho. Com a PTC e seu ecossistema de parcerias, os fabricantes podem aproveitar a promessa da nova tecnologia atual para impulsionar a transformação digital.

PTC.com@PTCBlogs

PTC, Vuforia e o logotipo da PTC são marcas comerciais ou registradas da PTC Inc. e/ou suas subsidiarias nos EUA e outros países.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191114005810/pt/

PTC Comunicações Corporativas Jack McAvoy jmcavoy@ptc.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.