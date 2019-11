Comunicado do Business Wire :Gravity Co., Ltd.

A Gravity Co., Ltd. (NASDAQ: GRVY) lançou oficialmente seu jogo para dispositivos móveis, o RO: Click H5 no mundo todo, exceto no Japão e na China, em 13 de novembro.

A Gravity Co., Ltd. lançou oficialmente seu jogo para dispositivos móveis, o RO: Click H5 no mundo todo, exceto Japão e China, em 13 de novembro. RO: Click H5 é uma versão internacional do Ragnarok Click H5. O gênero é um RPG de ação para dispositivos móveis e o título está focado em facilitar o uso de habilidades e a obtenção de itens com um simples clique no dispositivo. O RO: Click H5 já está disponível para download na Google Play Store e na Apple App Store. (Gráfico: Business Wire)

O RO: Click H5 é uma versão internacional do Ragnarok Click H5, que foi lançado em abril na Coreia. O gênero é um RPG de ação para dispositivos móveis e o título está focado em facilitar o uso de habilidades e a obtenção de itens com um simples clique no dispositivo. Este jogo fez melhorias adicionais adicionando tutoriais e outros recursos de jogo.

Os jogadores do mundo todo podem desfrutar do RO: Click H5 em inglês, alemão, francês, indonésio, tailandês, russo, português, coreano e chinês tradicional e simplificado.

As inscrições prévias chegaram para mais de 470 mil jogadores desde a data de início, 18 de outubro. A Gravity recompensará jogadores com 150 Emperiums, 5 Hyper-attack níveis 1, 2 e 3, e 50 caixas Zeny para o evento. Além disso, os jogadores podem obter vários itens no jogo, incluindo 250 Emperiums, durante o evento de 7 dias.

A Gravity está planejando ampliar seus negócios globais, não apenas com os títulos atuais, mas também com o lançamento internacional de novos títulos.

O RO: Click H5 está disponível para download na Google Play Store e na Apple App Store.

Para obter outras informações sobre o RO: Click H5, acesse www.roclickh5.com.

Sobre a GRAVITY Co., Ltd.

A Gravity foi criada em abril de 2000. Durante os estágios iniciais do setor coreano de jogos on-line, a Gravity foi a única empresa coreana de jogos registrada na NASDAQ. A Gravity possui uma ampla variedade de gêneros de jogos baseados no Ragnarok IP, incluindo o Ragnarok Online e o Mobile Ragnarok M: Eternal Love, que possui uma das maiores bases de usuários do mundo.

