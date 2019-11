Brics reafirmam compromisso de superar desafios ao multilateralismo

Os chefes de Estado dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) exortaram nesta quinta-feira (14) em Brasília que se supere os "desafios significativos" enfrentados pelo multilateralismo e se evite medidas "protecionistas" em referências implícitas à política comercial do presidente americano, Donald Trump.

"Continuamos comprometidos com a preservação e o fortalecimento do sistema comercial multilateral, com a Organização Mundial do Comércio em seu centro. É essencial que todos os membros da OMC evitem medidas unilaterais e protecionistas", destacou a declaração final do bloco, que se reúne em plena guerra comercial entre Estados Unidos e China.