Ex-governador negro se torna 18º presidenciável democrata nos EUA

O ex-governador de Massachusetts Deval Patrick se somou à corrida pela Casa Branca, nesta quinta-feira (14), tornando-se o 18º pré-candidato democrata para enfrentar Donald Trump nas urnas em 2020.

Patrick, de 63 anos, um dos primeiros governadores negros dos Estados Unidos e próximo ao ex-presidente Barack Obama, fez o anúncio em um vídeo de dois minutos e meio publicado em sua página on-line.

"Em um espírito de profunda gratidão por tudo o que este país me deu, com a determinação de construir um melhor Sonho Americano, mais sustentável, mais inclusivo, hoje anuncio minha candidatura à Presidência dos Estados Unidos", disse Patrick no vídeo, tuitando esta mesma mensagem.

A candidatura tardia de Patrick demonstra as angústias no campo democrata. Muitos se preocupam de ver que os senadores Bernie Sanders e Elizabeth Warren, com propostas mais progressistas, subirem nas pesquisas, superarem o ex-vice-presidente moderado Joe Biden.

Para a cúpula do partido, isso pode arruinar a possibilidade de que os democratas derrotem Trump nas eleições presidenciais de novembro de 2020.

Testemunha destas preocupações, o bilionário e ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg também pretende disputar as primárias democratas. Segundo especialistas, sua candidatura pode prejudicar Biden.

Casado com uma advogada e pai de duas filhas, Deval Patrick inicialmente havia descartado entrar na corrida eleitoral.

A menos de três meses das primárias, considerou que ainda há lugar para um candidato capaz de unir democratas moderados e radicais, segundo pessoas próximas.

Nascido em uma família pobre de Chicago, depois bolsista em uma escola de elite de Boston até se graduar em Direito em Harvard, Patrick foi advogado durante muito tempo, atuando, sobretudo, com a associação de defesa dos direitos dos afro-americanos NAACP. Depois, assumiu como governador de Massachusetts durante dois mandatos, de 2007 a 2014.

Desde que deixou o governo, trabalha para o fundo de investimentos privado Bain Capital, especializado em empresas que promovem um modelo de desenvolvimento sustentável, e como comentarista político do canal CBS News.

Durante suas análises feitas na emissora sobre o último debate democrata, ressaltou que "ser candidato, assim como ser um funcionário eleito, é uma mistura de substância e de desempenho artístico".

A disputa pela indicação democrata já conta com outros dois pré-candidatos negros: a senadora da Califórnia Kamala Harris e o senador de Nova Jersey Cory Booker. Nenhum deles está bem posicionado na corrida no momento.