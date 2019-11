Comunicado do Business Wire :Fielo

Fielo, pioneira na automação de programas de lealdade e incentivos, anunciou hoje o lançamento de sua solução Fielo Employee Incentives. Voltada ao incentivo de funcionários, esta é sua mais recente adição à nuvem de lealdade e incentivos nativa à Salesforce.

O Fielo Employee Incentives permite que empresas criem, de maneira rápida e simples, programas impactantes que incentivam o envolvimento dos funcionários na plataforma CRM do Salesforce, incluindo Sales Cloud, Service Cloud, Force.com Platform e ISV Apps.

Segundo a Gartner, CRM é a categoria de software corporativo de maior crescimento atualmente, enquanto a Salesforce é a líder global no segmento, com mais de 22% de participação de mercado. A adoção do CRM por funcionários, porém, continua sendo um desafio. O Fielo Employee Incentives serve como uma garantia para empresas que investem no Salesforce, valorizando comportamentos favoráveis a uma ampla adoção do Salesforce e um melhor retorno sobre o investimento.

"Empresas ao redor do mundo estão investindo de maneira significativa em seu CRM para gerenciar grande parte de seus negócios. O Fielo Employee Incentives possibilita um envolvimento mais profundo de seus funcionários com o CRM, sejam eles representantes de vendas, agentes de serviço ou quaisquer outros voltados ao cliente. Quando há incentivos a ações corretas, o planejamento é mais preciso, os SLAs são mais prováveis de serem cumpridos e o desempenho geral dos negócios melhora", explica Sanjay Agarwal, CEO da Fielo.

[Em outro anúncio hoje, a empresa apresenta sua visão de lealdade e incentivos para ajudar a colocar clientes, funcionários e parceiros em primeiro lugar.]

A era digital transformou a atuação de profissionais de marketing e vendas. Programas de lealdade e incentivos, no entanto, foram negligenciados, forçando empresas a confiar em agências caras, complexas e lentas ou em planilhas limitadas. Fielo é lealdade e incentivos simplificados, permitindo que organizações de todos os tamanhos criem poderosos programas em minutos ou horas, ao invés de semanas ou meses. Se os dados de uma empresa estiverem no Salesforce, programas podem ser criados e qualquer processo no CRM ou PRM de uma organização pode ser incentivado.

Empresas como Country Road Group, Syngenta, Pantero e Terpel fizeram grandes investimentos em CRM. Desfrutam da simplicidade, poder e flexibilidade proporcionadas pela Fielo no gerenciamento de programas de canais e clientes. Com a adição da plataforma de incentivos a funcionários, a Fielo estende o poder de sua nuvem de incentivos ao ativo mais valioso de uma organização, seus funcionários.

As mais recentes nuvens de lealdade e incentivos da Fielo inauguram a próxima onda de CRM

Com o anúncio do Fielo Employee Incentives, seus clientes possuem uma poderosa solução para garantir o investimento em CRM e impulsionar sua ampla adoção. Agora, empresas estão melhor equipadas para incentivar suas equipes de vendas e atendimento, alavancando o investimento em CRM de forma mais eficaz. As equipes de vendas podem ser recompensadas e incentivadas a adotar completamente a metodologia de vendas prescrita pela empresa - das metas aos contratos. E as equipes de atendimento, a fechar um serviço mais rapidamente além de gerar uma experiência superior ao cliente.

Mais informações sobre o Fielo Employee Incentives e as nuvens de lealdade e incentivos podem ser encontradas aqui.

Para saber mais sobre o Fielo Employee Incentives, visite o estande 1138 durante a Dreamforce 2019.

Sobre a Fielo

Fielo é lealdade e automação simplificadas. Nossas nuvens de lealdade e incentivos, nativas ao Salesforce, permitem que organizações de todos os tamanhos modernizem seus programas e tragam as vantagens de flexibilidade, poder e custo do digital para seus programas críticos de lealdade e incentivo. Empresas ao redor do mundo, incluindo a Country Road Group, Syngenta, Schneider Electric, Pantero e Terpel, confiam na Fielo para criar e gerenciar seus programas de incentivos de canais, fidelização de clientes e de incentivos a funcionários. Saiba mais em www.fielo.com.

