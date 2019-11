Comunicado do Business Wire :Fielo

Fielo, pioneira na automação de programas de lealdade e incentivo, compartilhou hoje sua visão para a próxima onda de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM, na sigla em inglês) e Gestão de Relacionamento com Parceiros (PRM), onde a transformação digital é aplicada a programas de fidelidade e incentivos. É hora de inaugurar uma nova era para programas de fidelidade e incentivos B2C, B2B e B2E, adotando inovações tecnológicas e desafiando a "maneira velha, lenta e cara" de fazer as coisas, de acordo com o fundador e CEO da Fielo, Sanjay Agarwal. A empresa também anunciou hoje sua expansão no Brasil e nos Estados Unidos, bem como mais de US $ 7 milhões em investimentos da Lorinvest e Confrapar.

Por que Fielo?

O que está configurando a próxima onda de CRM e o papel da lealdade e automação de incentivos

Com todas as inovações tecnológicas ao nosso redor - veículos autônomos, robótica, IA - é hora de atualizar como nos envolvemos com os ativos mais importantes para qualquer negócio: clientes, funcionários e canais parceiros. Segundo analistas do setor, lealdade e incentivos devem ser um dos três principais imperativos estratégicos para CEOs.

Muitas empresas ainda seguem um caminho independente, apostando em programas de incentivo de alto custo criados por agências, enquanto outras executam em planilhas seus programas de envolvimento de canais. O que é ainda mais desanimador é que a maioria dos programas de fidelidade e incentivos falha, mesmo que um programa bem administrado possa aumentar as receitas da empresa.

"O fracasso na inovação em lealdade e incentivos significa que mais de 90% das organizações estão descontentes com seus programas. Nossa missão é modernizar esses programas de incentivos e fidelidade com nossa poderosa plataforma de automação nativa ao Salesforce, simples de configurar e fácil de gerenciar. Se seus dados estiverem no Salesforce, você pode apontar e clicar para criar seu programa e incentivar qualquer processo no seu CRM ou PRM. Pense em nós como o iPhone dos programas de fidelidade - simples de usar, mas poderoso ", explica Agarwal.

Com a Fielo, empresas podem definir seus programas de lealdade e incentivo da maneira que desejarem. Podem ser personalizados para incluir qualquer combinação de atividades dos participantes, determinando metas de desempenho para definir como canais, clientes ou funcionários ganham pontos, recompensas, destaques, descontos ou dinheiro. A Fielo elimina a necessidade de planilhas ou agências caras e pouco flexíveis. Novos programas podem ser colocados em funcionamento em horas ou dias, ao invés de semanas ou meses.

História da Fielo

Desde a sua fundação em 2012, a Fielo ajudou empresas como Country Road Group, Syngenta, Schneider Electric, Pantero e Terpel a gerenciar e melhor engajar seus consumidores, canais e funcionários, tendo sido nomeada uma das 20 principais parceiras ISV (fornecedor independente de software, na sigla em inglês) do Salesforce.

A Fielo também anunciou hoje uma nova adição à sua nuvem de fidelidade e incentivos, o programa Fielo Employee Incentives Mais informações sobre o produto podem ser encontradas aqui.

Para saber mais sobre as nuvens de lealdade e incentivos da Fielo, visite o estande # 1138 no Dreamforce 2019.

Sobre a Fielo

Fielo é lealdade e automação simplificadas. Nossas nuvens de lealdade e incentivos, nativas ao Salesforce, permitem que organizações de todos os tamanhos modernizem seus programas e tragam as vantagens de flexibilidade, poder e custo do digital para seus programas críticos de lealdade e incentivo. Empresas ao redor do mundo, incluindo a Country Road Group, Syngenta, Pantero e Terpel, confiam na Fielo para criar e gerenciar seus programas de incentivos de canais, fidelização de clientes e de incentivos a funcionários. Saiba mais em www.fielo.com.

