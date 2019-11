A Alemanha registrou um crescimento de 0,1% no terceiro trimestre, escapando por pouco da recessão, anunciou nesta quinta-feira o Escritório Federal de Estatísticas (Destatis).

Ao mesmo tempo, o Destatis revisou em baixa o resultado do segundo trimestre de 2019, com uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) de 0,2%, ao invés do 0,1% anunciado noa primeira estimativa.