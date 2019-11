Comunicado do Business Wire :China Hi-Tech Fair

A 21a China Hi-Tech Fair (CHTF2019), com o tema "Invigorating the Great Bay Area through Opening-up and Innovation" (Revitalização da área da Grande Baía através da abertura e inovação), foi inaugurada em Shenzhen, China, em 13 de novembro e vai até 17 de novembro. Os visitantes poderão conhecer as principais empresas de alta tecnologia locais e globais, bem como os palestrantes do Prêmio Nobel.

Apresentando os avanços tecnológicos na área da Grande Baía de Guangdong, Hong Kong e Macau, a CHTF2019 criou um salão de exposições on-line de realidade virtual para expositores importantes, especialmente empresas da região, para ajudá-los a atingir um público maior, além dos visitantes do local.

Chamtent Technology (Estande: 2G69), com foco em produtos domésticos inteligentes, desenvolveu uma série de produtos ecológicos, como latas de lixo inteligentes, bem como o Sistema de Reciclagem Automático de Resíduos HyperLink, a ser aplicado em comunidades residenciais modernas para tornar a vida mais eficaz.

ISUKE Technology (Estande: 2D31) concentra-se na gestão da saúde para instituições profissionais de saúde e indivíduos. Seus inovadores dispositivos de coleta de informações de saúde (incluindo monitor de saúde de IA sem desgaste, pulseira inteligente) e soluções podem rastrear e administrar dados de saúde.

Kenqing Technology (Estande: 1D46) é especializada no desenvolvimento e produção de robôs exoesqueletos portáteis melhorados. O exoesqueleto Knight em exibição é usado na cintura e nos membros inferiores do corpo humano e pode monitorar a velocidade, o ângulo e a direção em tempo real para garantir que os membros inferiores possam se alongar ou dobrar.

Além disso, muitos cientistas e influenciadores de renome mundial farão discursos no atual China High-Tech Forum da CHTF2019.

O futurista Thomas Frey irá falar sobre a próxima década em seu discurso "Hello 2029". Ele e outros convidados também discutirão tópicos relacionados ao 5G e seu futuro.

Como pioneiro da tecnologia IoT, o vencedor do prêmio Turing Joseph Sifakis lançará uma nova luz no painel de discussão "Nova era, nova tecnologia, nova economia".

Pai da Indústria 4.0, Prof. Dr. Christoph Meinel, fará um discurso sobre "'IA+' - Tudo é possível", enquanto os gerentes seniores da IBM, Baidu, Alibaba, HKUST, Microsoft e Intel irão discutir as últimas tendências no campo da IA+.

Erwin Neher, vencedor do Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, discutirá os mistérios do cérebro humano no fórum.

O acesso gratuito à CHTF2019 está disponível para visitantes internacionais. Mais informações e serviços em http://www.chtf.com/english/Info/ForVisitors/DRegistration/

