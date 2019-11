Presos se amotinam em prisão da Venezuela por comida

Presos mantêm como reféns desde a madrugada desta quarta-feira cerca de sete guardas em uma prisão do oeste da Venezuela, em um protesto pelo fornecimento deficiente de alimentos, denunciou uma ONG.

"Sete guardas foram sequestrados por parte de reclusos no Centro Penitenciário do Ocidente, no estado de Táchira", informou a ONG Janela para a Liberdade, dedicada a defender os direitos dos presidiários.

Familiares aguardavam angustiados perto do local, situado a cerca de 20 minutos da cidade de San Cristóbal, capital do estado Táchira, fronteiriço com a Colômbia.

"Ontem falei com meu filho e ele me disse que estava com fome, pois há muito tempo a comida que recebem na maioria dos casos têm que jogar fora, porque não podem comer", contou Elvira Sarmiento, aposentada de 63 anos.

Sarmiento afirmou que seu filho, de 24 anos, contou-lhe que os presos fariam um protesto "devido à pouca quantidade de comida que estão lhes dando".

No local "há graves quadros de desnutrição, hepatite, tuberculose e sarna, entre outras doenças", acrescentou a ONG, que contabiliza 134 falecidos em 2019 em prisões venezuelanas por tuberculose e outros nove óbitos associados à desnutrição.