BC chileno anuncia injeção de US$ 4 bi para frear queda do peso

O Banco Central de Chile anunciou nesta quarta-feira (13) a injeção de 4 bilhões de dólares através de leilões a 30 e 90 dias, para frear a queda do peso local que fechou em um mínimo histórico de 794,97 unidades por dólar.

Em um comunicado, a entidade emissora informou que tinha tomado essa decisão para "mitigar eventuais tensões" nos mercados financeiros, "com a combinação dos acontecimentos sociais recentes e a menor liquidez que usualmente se observa na última etapa do ano".

O peso chileno caiu 1,5% nesta quarta, a 794,97 por dólar, registrando seu mínimo histórico no fechamento, em meio à convulsão social que afeta o país sul-americano há quase um mês.

A moeda local tinha fechado na terça-feira a 783 pesos por dólar, enquanto nesta quarta o dólar beirou os 800 pesos.

Seu menor valor histórico antes da crise havia sido registrado em outubro de 2002, quando era cotado a 761 pesos por dólar.

A injeção em moeda estrangeira considera um montante de até 4 bilhões de dólares, por meio de licitações para compra de futuros em 30 e 90 dias, de quinta-feira, 14 de novembro a quinta-feira, 9 de janeiro do ano que vem.

As preocupações com a paralisia do comércio, que funciona a conta-gotas em Santiago devido aos incidentes gerados durante os protestos, e a falta de certeza sobre como a situação política se refletiram na queda livre da moeda local.