Rei Felipe VI oferece 'total apoio' a empresários espanhóis em Cuba

O rei da Espanha, Felipe VI, ofereceu nesta quarta-feira (13), em Havana, seu "total apoio" aos empresários espanhóis que trabalham em Cuba "em condições muitas vezes adversas".

"Hoje também quero me dirigir àqueles de vocês, empresários, que lutam para levar suas empresas e negócios adiante em condições nem sempre fáceis. Justamente agora, a rainha e eu queremos mostrar nosso apoio total", disse o monarca a empresários espanhóis no segundo dia de sua visita a Cuba.

A Espanha é o terceiro maior parceiro comercial de Cuba, depois de Venezuela e China, com intercâmbios de 1,39 bilhão de dólares em 2018. O país também é o maior investidor na ilha, com mais de 200 empresas, sobretudo no setor turístico.

"E tudo isso foi alcançado pelas empresas espanholas e seus empresários em condições muitas vezes adversas", afirmou o rei.

Ele acrescentou que "não ignoramos as dificuldades que vocês enfrentam e que estamos muito conscientes. Nossas autoridades estão trabalhando para aliviar seu impacto sobre vocês", disse o monarca sem identificá-las, em uma demonstração óbvia de discrição política.

Os principais problemas dos empresários espanhóis em Cuba, como outros comerciantes e investidores na ilha, estão nas dificuldades causadas pelo bloqueio imposto pelos Estados Unidos à ilha há 57 anos e no seu endurecimento pelo governo de Donald Trump, com mais de 180 medidas de reforço.