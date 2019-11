Esposa de El Chapo Guzmán estreia em programa de TV nos Estados Unidos

Emma Coronel, a jovem esposa do ex-chefão do cartel de Sinaloa, Chapo Guzmán, vai participar da segunda temporada do polêmico programa de TV "Crew Cartel" (Turma do cartel, em tradução livre), anunciou o canal a cabo americano VH1.

"Os boatos são certos... Emma Coronel, aliás a esposa de El Chapo, está chegando ao #CartelCrew e vai a sério", escreveu o canal em sua conta no Twitter.

Coronel, de 30 anos, é mãe das gêmeas de Joaquín "Chapo" Guzmán, de 62, considerado um dos maiores narcotraficantes do mundo e sentenciado à prisão perpétua em julho passado, depois de um julgamento histórico que durou três meses em Nova York.

A voluptuosa Coronel, de longos cabelos pretos, esteve presente no tribunal quase diariamente, chamando atenção pela roupa justa, e ao final do julgamento, anunciou que queria lançar uma coleção de roupas com o nome do marido.

Em um curto clip do programa postado nas redes sociais do VH1, Michael Corleone Blanco, outro integrante do programa e filho da falecida "Madrinha da cocaína" do cartel de Medellín, Griselda Blanco, se aproxima em uma lancha de um iate em Miami, onde Emma Coronel, vestida de branco, o espera.

"Acha que Emma fará a Michael uma oferta que ele não poderá recusar?", questiona no Twitter o canal de TV.

A emissora VH1 não respondeu aos pedidos da AFP para comentar a informação.

O programa "Cartel Crew" acompanha a vida de um grupo de familiares de grandes traficantes, que tentam ganhar a vida honestamente.

Alguns o criticam porque consideram que faz apologia ao tráfico, que mata dezenas de milhares de pessoas a cada ano.

"Com os problemas das drogas que este país enfrenta, o VH1 decide glamorizar o narcotráfico?", tuitou um internauta. "É horrível", complementou.

"@FBI", tuitou outro, alertando a polícia federal americana.

"Meu filho morreu por causa de pessoas como El Chapo e sua esposa, que fez vista grossa e sai para fazer compras. Quer comprar outro irmão para a minha filha?", denunciou outra internauta, cujo filho morreu de overdose, irritada com a VH1.