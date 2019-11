Trump não está vendo pela TV a audiência sobre seu eventual impeachment

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não está acompanhando as audiências públicas televisionadas que começaram nesta quarta-feira no Congresso no contexto da investigação do julgamento político contra ele, disse a porta-voz da Casa Branca na quarta-feira.

"Ele tem reuniões no Salão Oval. Ele não está vendo. Ele está trabalhando", disse Stephanie Grisham.

O Congresso dos Estados Unidos iniciou nesta quarta-feira (13) uma série de audiências públicas sobre a investigação para um eventual julgamento político do presidente Donald Trump, acusado pela oposição democrata de abuso de poder para benefícios políticos.

Em depoimentos televisionados, dois diplomatas de carreira, o embaixador interino na Ucrânia, William Taylor, e o secretário de Estado adjunto para Assuntos Europeus e Eurásia, George Kent, testemunham perante o Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes, no que é esperado ser um confronto feroz entre os democratas e os apoiadores republicanos de Trump.