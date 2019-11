Itamaraty informou que nada pode fazer sobre invasão, diz líder do PT

De acordo com o líder do PT na Câmara, Paulo Pimenta (RS), o Itamaraty informou que nada pode fazer sobre a tomada da embaixada da Venezuela no Brasil por um grupo ligado ao autoproclamado presidente venezuelano, Juan Guaidó.



Dessa forma, qualquer movimento dependeria de Guaidó e da autodeclarada embaixadora da Venezuela em Brasília, Maria Teresa Belandria. "Estamos assistindo a uma ação paramilitar com respaldo do governo brasileiro", disse Pimenta, que está do lado de dentro da embaixada.



O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) emitiu nota para negar que o presidente Jair Bolsonaro tenha incentivado a invasão. O encarregado de Negócios da Venezuela no Brasil, Freddy Meregote, afirmou que a embaixada do país foi "assediada".



De acordo com o representante venezuelano, os funcionários pró Nicolás Maduro só poderiam deixar o Brasil se o governo Bolsonaro declarasse os funcionários da embaixada como "personas non gratas", o que afirma não ter ocorrido.



Do lado de fora, manifestantes de partidos e movimentos de esquerda protestam contra a ação, pedem a saída dos representantes de Guaidó e discutem com apoiadores de Guaidó e de Bolsonaro, em minoria no local. A Polícia Militar deteve pelo menos duas pessoas que trocaram agressões.