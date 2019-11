A vice-presidente eleita da Argentina, Cristina Kirchner, declarou que presidentes autoproclamados se tornaram uma "nova moda" na América Latina. "Parece que os povos não mais elegem seus presidentes. Agora, se autoproclamam, com grande patrocínio midiático e imediato reconhecimento de já sabemos quem", afirmou, em sua conta oficial no Twitter.



A postagem de Cristina na rede social vem um dia após a senadora Jeanine Añez se autoproclamar presidente interina da Bolívia, país que vive uma forte crise política. O agora ex-presidente Evo Morales renunciou ao cargo e se asilou no México, alegando ter sido vítima de um golpe de Estado. O governo brasileiro, por sua vez, já reconheceu a presidência interina de Jeanine Áñez.



No início deste ano, Juan Guaidó se autoproclamou presidente interino da Venezuela, contestando a legitimidade de Nicolás Maduro, o que também teve o aval do Brasil.