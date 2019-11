Fed: frágil crescimento global e incertezas comerciais são risco para os EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, espera "crescimento sustentado" para a economia dos EUA, com um forte emprego e inflação de cerca de 2%, embora a desaceleração global e as incertezas comerciais representem um risco persistente".

Em uma declaração ante o Congresso, Powell também confirmou a decisão de manter as taxas de juros, desde que as informações sobre a economia estejam alinhadas com o prognóstico de crescimento econômico moderado, forte mercado de trabalho e inflação próxima ao objetivo dos dois países.