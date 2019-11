Morales acusa OEA de fazer parte do golpe de Estado na Bolívia

O líder indígena Evo Morales disse nesta quarta-feira que a OEA aderiu ao "golpe de Estado" que ele o forçou a deixar o poder na Bolívia.

Em entrevista à W Radio Colombia, da Cidade do México, onde se asilou na terça-feira, Morales descreveu a Organização dos Estados Americanos (OEA) como "neogolpista", depois que denunciou sérias irregularidades nas eleições de 20 de outubro que desencadearam a crise boliviana.

"Infelizmente, a OEA aderiu a esse golpe de Estado. Eu recomendo aos novos políticos da América Latina: cuidado com a OEA. A OEA é neogolpista para mim", afirmou o líder da esquerda.

No domingo, Morales, 60, renunciou à presidência que ocupava desde 2006, depois de perder o apoio das Forças Armadas e da Polícia.

Pouco antes, ele havia convocado novas eleições presidenciais após a denúncia da OEA e os protestos da oposição, que acusavam o então governante de obter um novo mandato através de fraude eleitoral.

Morales questionou a proclamação da senadora de direita Jeanine Añez como presidente interina na Bolívia, insistindo que a saída da crise deve ser constitucional.

"A única saída é respeitar nossa Constituição, recuperar a democracia; a única saída é respeitar o povo e principalmente os movimentos sociais", acrescentou.

Nesse sentido, ele pediu às forças de segurança que não "disparem uma bala".

"Equipei as Forças Armadas não contra o povo, não para que sejam contra o povo, mas para que defendam a pátria. Lamento muito que as Forças Armadas estejam agora do lado de um golpe de Estado", afirmou.

A Bolívia mergulhou no vácuo de poder desde domingo, quando Morales renunciou em meio a forte pressão nas ruas, forças de segurança e sindicatos, e às vezes violentos protestos após a votação de 20 de outubro.

Segundo o Ministério Público da Bolívia, desde então sete pessoas morreram, quatro delas baleadas.