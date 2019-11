Com Anitta e Tiago Iorc entre os indicados do Grammy Latino, que deixa de fora o reggaeton

Numa edição em que o espanhol Alejandro Sanz lidera com oito indicações, e tem ainda Anitta e Tiago Iorc concorrendo nas principais categorias, o Grammy Latino 2019 será realizado na quinta-feira deixando de fora das principais categorias o reggaeton, um estilo de música que mistura o reggae com hip hop, salsa, funk e música eletrônica.

"Sem reggaeton não há Grammy Latino", uma reclamação que chegará a Las Vegas junto com a imagem de um gramofone (símbolo da premiação) marcado com um "X" vermelho, que o rapper porto-riquenho Daddy Yankee conseguiu viralizar nas redes sociais.

Na vigésima edição da premiação mais importante da música latina, que acontecerá em Las Vegas, Alejandro Sanz concorre com oito indicações.

"Nos vemos no dia 14 de novembro para celebrar a música", escreveu Sanz no Instagram, confirmando sua participação na cerimônia, que será apresentada por Ricky Martin e prestará homenagem a Juanes como personalidade do ano.

Sanz concorre com "#Eldisco" na categoria de melhor álbum, mas também nas categorias melhor gravação e música com duas faixas: "No tengo nada" e "Mi persona favorita", que interpreta com Camila Cabello.

Nas categorias principais, Tiago Iorc compete ao prêmio de "Canção do Ano" com "Desconstrução", enquanto Anitta está no páreo de Melhor Álbum de Música Urbana por "Kisses"

O Grammy Latino também tem categorias específicas para vários estilos da música brasileira, nas quais concorrem artistas como a dupla Anavitória, Pitty, Priscilla Alcântara, Luan Santana, As Bahias e a Cozinha Mineira, Liniker e Os Caramelows, Mahmundi, Marília Mendonça, Paula Fernandes, Monarco, Mart'nália e Ana Cañas.

Estas são as categorias específicas para a música brasileira no Grammy Latino e seus indicados:

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

"Gente" - Priscilla Alcântara

"Sagrado" - Adriana Arydes

"Guarda Meu Coração" - Delino Marçal

"Preto no Branco 3" - Preto No Branco

"360º" - Eli Soares

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

"O Tempo é Agora" - Anavitória

"Tarântula" - As Bahias e a Cozinha Mineira

"TODXS" - Ana Cañas

"Para Dias Ruins" - Mahmundi

"Selfie" - Jair Oliveira

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

"Vulcão" - The Baggios

"O Futuro Não Demora" - BaianaSystem

"O Céu Sobre a Cabeça" - Chal

"Goela Abaixo" - Liniker e Os Caramelows

"Matriz" - Pitty

Melhor Álbum de Samba/Pagode

"Canta Sereno e Moa" - Nego Álvaro

"Mart'Nália Canta Vinícius de Moraes" - Mart'nália

"De Todos os Tempos" - Monarco

"Em Sua Direção" - Péricles

"Anaí Rosa Atraca Geral Pereira" - Anaí Rosa

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira

"O Amor no Caos" - Zeca Baleiro

"Canta Tito Madi" - Nana Caymmi

"Tudo É Um" - Zélia Duncan

"Tempo Mínimo" - Delia Fischer

"Ok Ok Ok" - Gilberto Gil

"Besta Fera" - Jards Macalé

Melhor Álbum de Música Sertaneja

"Hora Certa" - Paula Fernandes

"Francis & Felipe" - Francis & Felipe

"Em Todos Os Cantos" - Marilia Mendonça

"Live Móvel" - Luan Santana

"Ao Vivo em São Paulo" - Mano Walter

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

"AJO" - Foli Griô Orquestra

"Macumbas e Catimbós" - Alessandra Leão

"Hermeto Pascoal e sua Visão Original do Forró" - Hermeto Pascoal

"O Ouro do Pó da Estrada" - Elba Ramalho

"Rei Caipira" - Zé Mulato & Cassiano

Melhor Canção em Língua Portuguesa

"Ansiosos Pra Viver" - Mestrinho

"Desconstrução" - Tiago Iorc

"Eérea" - Criolo

"Mil e Uma" - Claudia Brant Featuring Arnaldo Antunes

"Sem Palavras" - António Zambujo

Estes são os indicados nas principais categorias do Grammy Latino:

Álbum do ano:

Visceral - Paula Arenas

Paraíso Road Gang - Rubén Blades

Cargar la suerte - Andrés Calamaro

Agustín - Fonseca

Vida - Luis Fonsi

El mal querer - Rosalía

#ElDisco - Alejandro Sanz

¿Dónde bailarán las niñas? - Ximena Sariñana

Más de mí - Tony Succar

Fantasía - Sebastián Yatra

Gravação do Ano:

"Parecen Viernes" - Marc Anthony

"Verdades Afiladas" - Andrés Calamaro

"Ahí Ahí" - Vicente García

"Kitipun" - Juan Luis Guerra 4.40

"Querer Mejor" - Juanes con Alessia Cara

"La Plata" - Juanes con Lalo Ebratt

"Aute Couture" - Rosalía

"Mi Persona Favorita" - Alejandro Sanz con Camila Cabello

"No Tengo Nada" - Alejandro Sanz

"Cobarde" - Ximena Sariñana

Canção do Ano:

"Calma" - Pedro Capó

"Desconstrução" - Tiago Iorc

"El País" - Rubén Blades

"Kitipun" - Juan Luis Guerra

"Mi Persona Favorita" - Alejandro Sanz con Camila Cabello

"No Tengo Nada" - Alejandro Sanz

"Quédate" - Kany García y Tommy Torres

"Querer Mejor" - Juanes con Alessia Cara

"Un Año" - Sebastián Yatra con Reik

"Ven" - Fonseca

Melhor Canção Pop:

"Bailar" - Leonel García

"Buena Para Nada" - Paula Arenas

"Mi Persona Favorita" - Alejandro Sanz con Camila Cabello

"Pienso En Tu Mirá" - Rosalía

"Ven" - Fonseca

Melhor Fusão/Interpretação Urbana:

"Tenemos Que Hablar" - Bad Bunny

"Calma (remezcla)" - Pedro Capó y Farruko

"Pa' Olvidarte (remezcla)" - ChocQuibtown, Zion y Lennox, Farruko con Manuel Turizo

"Con Calma" - Daddy Yankee con Snow

"Otro Trago" - Sech con Darell

Melhor Álbum de Música Urbana:

Kisses - Anitta

X 100PRE - Bad Bunny

Mi Movimiento - De La Ghetto

19 - Feid

Sueños - Sech

Melhor Canção Urbana:

"Baila Baila Baila" - Ozuna

"Caliente" - De La Ghetto con J Balvin

"Con Altura" - Rosalía y J Balvin con El Guincho

"Otro Trago" - Sech con Darell

"Pa' Olvidarte" - ChocQuibTown

Melhor Álbum de Música Alternativa:

Latinoamericana - Alex Anwandter

Discutible - Babasónicos

Bach - Bandalos Chinos

Prender Un Fuego - Marilina Bertoldi

Norma - Mon Laferte

Melhor Álbum Cantor e Compositor:

Acústica - Albita

Contra El Viento - Kany García

Amor Presente - Leonel García

Algo Ritmos - Kevin Johansen

Intuición - Gian Marco

Artista revelação:

Aitana

Burning Caravan

Cami

Fer Casillas

Chipi Chacón

Elsa y Elmar

Greeicy

Juan Ingaramo

Paulo Londra

Nella