Partidários de Guaidó entram na embaixada da Venezuela em Brasília

Partidários do líder da oposição venezuelana Juan Guaidó, reconhecido como presidente interino por cerca de cinquenta países, entraram nesta quarta-feira na embaixada de Caracas em Brasília com a cumplicidade de funcionários do local e o ocupam parcialmente, informaram fontes diplomáticas e policiais.

"Os dois grupos estão lá dentro, tentando encontrar uma solução pacífica", disse o tenente Zé Fonseca à entrada da sede diplomática, da Polícia Militar (PM). O incidente ocorre no momento em que Brasília é sede da cúpula do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).