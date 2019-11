Comunicado do Business Wire :PMC Group N.A., Inc.

O PMC Group N.A., Inc. ("PMC") e a Lanxess Organometallics GmbH têm o prazer de anunciar que as partes chegaram a um acordo pelo qual a subsidiária europeia da PMC adquirirá a linha de produtos de especialidades de organoestânicos (o "Negócio") da Lanxess. A transação deverá ser encerrada no final do ano, sujeita às condições habituais de fechamento.

O Negócio incluem o catalisador global de organoestânicos, as especialidades de organoestânicos e as linhas de produtos intermediários da Lanxess. A transação inclui um acordo de fabricação por encomenda sob o qual a Lanxess continuará fabricando certos produtos após o fechamento da PMC em sua unidade de fabricação de organometálicos de Bergkamen (Alemanha).

Debtosh Chakrabarti, presidente da PMC, disse: "Esta aquisição representa o compromisso contínuo da PMC com a indústria de organoestânicos e apresenta uma sinergia com nossos negócios existentes de catalisadores e organometálicos. Acreditamos que a base de clientes do Negócio, bem como todos os clientes da PMC, se beneficiarão significativamente da combinação da base tecnológica e da experiência do negócio de organometálicos com a cadeia de suprimentos global, a tecnologia e os recursos de fabricação da PMC, e se concentrarão em soluções inovadoras e serviços técnicos neste setor."

SOBRE A PMC

O PMC Group é uma empresa global de produtos químicos e farmacêuticos, orientada para o crescimento, diversificada e com sede nos EUA, dedicada a soluções inovadoras para todas as necessidades em uma ampla gama de mercados finais, incluindo plásticos, produtos de consumo, eletrônicos, revestimentos, embalagens, mineração, cuidados pessoais, alimentos, automotivo e farmacêutico. A empresa foi construída sobre um modelo sustentável de crescimento por meio da inovação, promovendo o bem social. A PMC opera a partir de uma plataforma global de fabricação, inovação e marketing com instalações na América, Europa e Ásia. Mais informações sobre a PMC e suas atividades no mundo todo em www.pmc-group.com.

SOBRE A LANXESS

A LANXESS é uma empresa líder em produtos químicos especiais, com vendas de 7,2 bilhões de euros em 2018. Atualmente, a empresa possui cerca de 15,5 mil funcionários em 33 países e está representada em 60 locais de produção no mundo inteiro. O principal negócio da LANXESS é o desenvolvimento, fabricação e comercialização de intermediários químicos, aditivos, produtos químicos especiais e plásticos.

