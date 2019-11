Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global anunciou hoje que assinou um acordo de colaboração com uma das maiores firmas de advocacia da Croácia, a KALLAY & PARTNERS Ltd. O acréscimo da empresa com sede em Zagreb garante a presença da Andersen Global no país e dá continuidade à expansão da organização na região.

Fundada em 2006, a KALLAY & PARTNERS Ltd. é administrada por Marko Kallay, fundador e diretor administrativo da firma. Sob sua liderança, a empresa oferece aos clientes domésticos e estrangeiros uma grande variedade de serviços jurídicos, incluindo operações bancárias e financeiras, direito comercial e corporativo, litígios, arbitragem e mediação, direito trabalhista e relacionamento com reguladores.

"Nossa firma valoriza comprometimento, transparência e segurança, e oferece aos clientes a melhor assistência jurídica do mercado. E esses valores estão ajustados aos padrões e à visão da Andersen Global", declarou Marko. "Essa colaboração nos permitirá levar nosso atendimento ao cliente a um patamar superior e ampliar nossa presença em termos mais gerais. Estamos animados para trabalhar em estreita colaboração com nossos colegas da Andersen Global em âmbito regional e internacional."

"A KALLAY & PARTNERS possui um relacionamento sólido com nossas outras empresas colaboradoras na região, e essa relação sinérgica é parte integrante de nossa estratégia de expansão," destacou Mark Vorsatz, presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen. "Marko e sua equipe compartilham nosso compromisso de oferecer os melhores serviços do mercado e nossa paixão por liderança, perfeição e independência."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, atualmente a Andersen Global conta com mais de 5.000 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 161 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

